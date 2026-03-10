Bahia pode ficar a um passo do 200º triunfo em BaVi nesta quarta-feira

Clássico pelo Brasileirão pode aproximar Tricolor de marca histórica - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O clássico BaVi desta quarta-feira, 11, às 20h, na Arena Fonte Nova, pode representar mais do que três pontos para o Esporte Clube Bahia no Campeonato Brasileiro. Em campo, o Tricolor de Aço terá a chance de se aproximar de uma marca histórica no confronto diante do maior rival.

Caso vença o Esporte Clube Vitória, o Esquadrão ficará a apenas um triunfo de alcançar a marca de 200 vitórias na história do clássico. Atualmente, o time azul, vermelho e branco soma 198 resultados positivos no duelo e, se voltar a superar o rival, chegará ao 199º triunfo.

A possibilidade de atingir esse número expressivo ganhou ainda mais força no último sábado, 7. Na ocasião, o Bahia conquistou o 52º título do Campeonato Baiano após virar a partida contra o Rubro-Negro, resultado que também marcou a 198ª vitória tricolor na história do BaVi.

Ao longo dos mais de 500 encontros entre as equipes, o Bahia mantém vantagem no retrospecto geral. No total, Tricolor de Aço e Leão da Barra já se enfrentaram 506 vezes, com 198 triunfos do Esquadrão, 154 vitórias do Vitória e outros 154 empates.

Confira o retrospecto do Ba-Vi:

O clássico Ba-Vi desta quarta-feira será disputado novamente na Arena Fonte Nova. Para o confronto, que está previsto para começar às 20h, o técnico Rogério Ceni fez um pedido especial à torcida tricolor.