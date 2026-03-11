Pré-Libertadores: Botafogo é eliminado e iguala Bahia em vexame histórico

Bahia x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro em 2025 - Foto: Leticia Martins / EC Bahia

O Botafogo perdeu para o Barcelona de Guayaquil, do Equador, pelo placar de 1 a 0 nesta terça-feira, 10, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e acabou eliminado ainda na fase de Pré-Libertadores. O único gol da partida foi marcado por Céliz, ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o clube carioca se junta ao Bahia e protagoniza um vexame histórico para o futebol brasileiro na competição continental.

Pré-Libertadores

A fase de Pré-Libertadores foi criada no ano de 2005 como uma etapa inicial para a disputa da competição. No ano de 2017, a Conmebol alterou o seu regulamento e adicionou mais uma vaga para times brasileiros, passando de uma para duas vagas fixas na preliminar.

Vexame histórico para o Brasil

É a primeira vez desde a criação da fase preliminar de classificação para a fase de grupos do campeonato, que o Brasil não consegue avançar com nenhum representante desta etapa.

Diferentemente do Bahia, o Botafogo ainda terá participação em competições continentais. Por ter sido eliminado em uma fase específica da Pré-Libertadores, o clube carioca garantiu vaga na Copa Sul-Americana.

Eliminação do Bahia

O Esporte Clube Bahia foi eliminado pelo O’Higgins, do Chile, após perder o jogo de ida, fora de casa, pelo placar de 1 a 0.

No jogo de volta, na Arena Fonte Nova, em Salvador, no último dia 25, o Bahia igualou o placar agregado contra o time chileno, mas acabou derrotado nas penalidades por 4 a 3. Com o resultado, o Tricolor de Aço se despediu da competição de maneira precoce.

Com a eliminação na fase preliminar, resta ao Bahia o calendário da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro para disputar durante a temporada de 2026.