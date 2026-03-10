Menu
HOME > ESPORTES
"LÁ SÓ CHOVE"

Ex-Bahia, Roger Machado cita Salvador para rebater rótulo no São Paulo

Treinador comparou a análise de seus trabalhos ao turismo da Bahia

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

10/03/2026 - 21:04 h

Roger Machado, novo técnico do São Paulo
Roger Machado, novo técnico do São Paulo -

Apresentado como treinador do São Paulo nesta terça-feira, 10, Roger Machado chegou para substituir Hernán Crespo e já concedeu a sua primeira entrevista coletiva. Questionado sobre as oscilações que marcaram seus trabalhos recentes por outros clubes, o comandante avaliou as críticas como injustas e fez uma analogia citando a Bahia.

Para o técnico, o discurso baseado nas oscilações se compara com um turista que viaja até Salvador em época de chuva e escolhe nunca mais voltar alegando que "lá só chove". A crítica se refere ao rótulo de "treinador que oscila", quando muitas vezes a "a virtude da chegada se transforma no defeito da saída".

"Por vezes eu sofro com essas críticas (de oscilação), mas a pergunta que sempre reflito nesse sentido é: que treinador não é demitido quando o trabalho perde fôlego? Em um momento eu respondi falando exatamente disso", disse Roger Machado no CT da Barra Funda.

"É justo fazer uma avaliação em cima do treinador. Muitos fazem dessa forma: pega sua namorada, sua esposa, vai para o Nordeste, Salvador, onde nos 365 dias do ano faz sol, aí chega na época de chuva e diz que nunca mais volta à Bahia porque lá só chove", completou.

Roger Machado e Bahia

Roger Machado em entrevista coletiva pelo Bahia
Roger Machado em entrevista coletiva pelo Bahia | Foto: Felipe Oliveira | ECBahia

A relação do treinador com Salvador vai muito além dos "dias de chuva". Roger Machado comandou o Bahia em 2019 e 2020, onde teve um impacto imediato com o icônico primeiro turno do Campeonato Brasileiro da sua primeira temporada. A equipe, contudo, sofreu oscilações e não conseguiu repetir o desempenho — resultando na demissão do comandante em setembro do ano seguinte.

Roger Machado fez 73 jogos com a camisa do Tricolor, com 31 triunfos, 21 empates e 21 derrotas. Desde então, o técnico passou por Fluminense, Grêmio, Juventude e Internacional.

x