HOME > ESPORTES
MERCADO DA BOLA

Ex-Bahia, Roger Machado é o novo técnico do São Paulo até o fim de 2026

Tricolor age rápido e oficializa ex-Inter para o comandar o time na temporada

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

10/03/2026 - 13:44 h | Atualizada em 10/03/2026 - 13:58

Roger Machado na beira do campo
Roger Machado na beira do campo

O São Paulo anunciou, nesta terça-feira, 10, Roger Machado como seu novo treinador após a demissão de Hernán Crespo na segunda, 9. A demissão do técnico aconteceu após divergências internas sobre o resto da temporada. O contrato

Roger Machado estava livre no mercado depois de deixar a equipe do Internacional, em setembro do ano passado. O clube paulista utilizou as redes sociais para o anúncio do treinador, que fica até o fim do ano de 2026.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por São Paulo News (@spfc)

Estreia no comando do São Paulo

A expectativa é que ele já esteja comandando o elenco nesta quinta-feira, 12, às 20h, contra a Chapecoense no Canindé, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Carreira de Roger Machado

Roger Machado acumula passagens por grandes equipes como Bahia, Atlético Mineiro, Grêmio e Palmeiras. O seu último trabalho foi pelo time do Internacional no ano de 2025, onde comandou a equipe por 47 partidas, conquistando 21 vitórias com o Colorado.

x