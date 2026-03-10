MERCADO DA BOLA
Ex-Bahia, Roger Machado é o novo técnico do São Paulo até o fim de 2026
Tricolor age rápido e oficializa ex-Inter para o comandar o time na temporada
Por Valdomiro Neto
Siga o A TARDE no Google
O São Paulo anunciou, nesta terça-feira, 10, Roger Machado como seu novo treinador após a demissão de Hernán Crespo na segunda, 9. A demissão do técnico aconteceu após divergências internas sobre o resto da temporada. O contrato
Roger Machado estava livre no mercado depois de deixar a equipe do Internacional, em setembro do ano passado. O clube paulista utilizou as redes sociais para o anúncio do treinador, que fica até o fim do ano de 2026.
Estreia no comando do São Paulo
A expectativa é que ele já esteja comandando o elenco nesta quinta-feira, 12, às 20h, contra a Chapecoense no Canindé, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.
Leia Também:
Carreira de Roger Machado
Roger Machado acumula passagens por grandes equipes como Bahia, Atlético Mineiro, Grêmio e Palmeiras. O seu último trabalho foi pelo time do Internacional no ano de 2025, onde comandou a equipe por 47 partidas, conquistando 21 vitórias com o Colorado.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes