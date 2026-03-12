Petróleo atinge valor exorbitante em meio à guerra do Oriente Médio

Siga o A TARDE no Google

A guerra no Oriente Médio continua influenciando na economia mundial. Nesta quinta-feira, 12, o valor do barril do petróleo voltou a ultrapassar o montante de US$ 100, aproximadamente R$ 522.

Os valores têm variado constantemente desde o início dos bombardeios do Irã, Israel e Estados Unidos. Na última semana, o barril de petróleo ultrapassou a marca de US$ 120.

A mudança nos têm sido ocasionada pelos ataques dos militares iranianos ao Estreito de Ormuz, principal rota do petróleo mundial. O Iraque também anunciou a interrupção das operações em todos os portos, após um ataque do Irã atingir dois navios petroleiros.

Alternativa do Governo

Como forma de conter a crise, a Agência Internacional de Energia (AIE) autorizou a liberação de 400 milhões de barris nesta quinta-feira, 12. A liberação é a maior da história, envolvendo as reservas governamentais.

“Os desafios que enfrentamos no mercado de petróleo são de uma escala sem precedentes, por isso fico muito satisfeito que os países-membros da AIE tenham respondido com uma ação coletiva de emergência de proporções também sem precedentes”, afirmou Fatih Birol, diretor-executivo da AIE.