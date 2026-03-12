Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INFLAÇÃO?

Petróleo atinge valor exorbitante em meio à guerra do Oriente Médio

O valor será cobrado por cada barril de petróleo

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

12/03/2026 - 13:16 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
O valor do barril de petróleo aumentou
O valor do barril de petróleo aumentou -

A guerra no Oriente Médio continua influenciando na economia mundial. Nesta quinta-feira, 12, o valor do barril do petróleo voltou a ultrapassar o montante de US$ 100, aproximadamente R$ 522.

Os valores têm variado constantemente desde o início dos bombardeios do Irã, Israel e Estados Unidos. Na última semana, o barril de petróleo ultrapassou a marca de US$ 120.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A mudança nos têm sido ocasionada pelos ataques dos militares iranianos ao Estreito de Ormuz, principal rota do petróleo mundial. O Iraque também anunciou a interrupção das operações em todos os portos, após um ataque do Irã atingir dois navios petroleiros.

Leia Também:

Gasolina premium 100 estreia no mercado e promete mais potência
Rede de supermercados famosa inicia processo de recuperação extrajudicial
Após caso Master, Banco Central anuncia liquidação de nova fintech

Alternativa do Governo

Como forma de conter a crise, a Agência Internacional de Energia (AIE) autorizou a liberação de 400 milhões de barris nesta quinta-feira, 12. A liberação é a maior da história, envolvendo as reservas governamentais.

“Os desafios que enfrentamos no mercado de petróleo são de uma escala sem precedentes, por isso fico muito satisfeito que os países-membros da AIE tenham respondido com uma ação coletiva de emergência de proporções também sem precedentes”, afirmou Fatih Birol, diretor-executivo da AIE.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Guerra Oriente Médio Petróleo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O valor do barril de petróleo aumentou
Play

Baiano escapa, mas mísseis retêm brasileiros no Catar; Dubai é rota de esperança

O valor do barril de petróleo aumentou
Play

Por que soldados de Israel transformaram a Bahia em destino pós-guerra?

O valor do barril de petróleo aumentou
Play

Furto de bandeira expõe tensão entre Israel e Palestina em praia da Bahia

O valor do barril de petróleo aumentou
Play

El Mencho: o sucessor de El Chapo que comandava o cartel mais violento do México

x