ECONOMIA
MOTORES DE ALTA PERFORMANCE

Gasolina premium 100 estreia no mercado e promete mais potência

Atualmente, a Braskem já conta com duas gasolinas em seu portfólio: a gasolina comum e a gasolina premium com octanagem RON 97

Redação

Por Redação

11/03/2026 - 17:48 h

O novo produto apresenta valor mínimo garantido de 100 octanas Research Octane Number (RON)
O novo produto apresenta valor mínimo garantido de 100 octanas Research Octane Number (RON)

A Gasolina Premium 100 já está no mercado. A Braskem anunciou o lançamento do novo combustível, o que amplia o seu portfólio de alto desempenho destinado aos veículos com motores de alta performance e turboalimentados - comuns em modelos esportivos e importados.

O lançamento permite que esses motores operem dentro da sua especificação técnica, de modo a garantir melhor aproveitamento da potência projetada.

Gasolina premium 100

O novo produto apresenta valor mínimo garantido de 100 octanas Research Octane Number (RON), o que contribui para um funcionamento mais suave e com maior eficiência do conjunto mecânico.

O índice RON mede a resistência do combustível à detonação precoce dentro do motor e está diretamente relacionado à eficiência e à performance em aplicações mais exigentes. Desse modo, quanto maior o número, melhor o desempenho do produto.

A companhia reforçou em comunicado a versatilidade do seu portfólio de químicos e sua capacidade de desenvolver soluções alinhadas às demandas técnicas do setor automotivo, especialmente em segmentos que exigem combustíveis de maior qualidade e estabilidade de desempenho.

Aumentos expressivos da gasolina na Bahia devem ser investigados
Países liberam 400 milhões de barris de petróleo para frear alta da gasolina
Dívida de R$ 65 bilhões: Raízen pede maior recuperação extrajudicial do Brasil

“O mercado de automóveis com motores de alta performance está em expansão. Estamos preparados para atender essa demanda em parceria com nossos clientes com uma nova gasolina de alta qualidade e alto rendimento. Nossa Gasolina Premium 100 oferece um valor mínimo garantido de 100 octanas, o que melhora a performance e garante um maior aproveitamento da potência e da eficiência do motor”, afirma Eduardo Camelyer, líder comercial de combustíveis da Braskem.

Portifólio de combustíveis

Atualmente, a companhia já conta com duas gasolinas em seu portfólio: a gasolina comum e a gasolina premium com octanagem RON 97. Com o lançamento da Gasolina Premium 100, a Braskem passa a oferecer sua opção de maior octanagem, voltada às aplicações que demandam desempenho superior.

O combustível, já utilizado por clientes do setor de distribuição de combustíveis, é fabricado no Polo Petroquímico do Grande ABC, em São Paulo — uma região estratégica devido à sua proximidade com o principal mercado consumidor desse tipo de combustível no país.

Com esse lançamento, a Braskem amplia sua atuação no segmento de combustíveis especiais e fortalece o relacionamento com clientes que buscam soluções de maior qualidade para atender a um público cada vez mais exigente em termos de desempenho e eficiência veicular.

