Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POR QUE SUBIU?

Gasolina a R$ 7,13: Acelen explica por que preço disparou em Salvador

Levantamento exclusivo do A TARDE em 7 postos revela salto de até R$ 0,40 em um dia; Acelen justifica repasse imediato por guerra no Oriente Médio

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

10/03/2026 - 17:45 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Painel de posto na Avenida Juracy Magalhães Júnior exibe gasolina a R$ 7,13 nesta terça-feira (10); em menos de 24 horas, preço saltou R$ 0,22 na unidade
Painel de posto na Avenida Juracy Magalhães Júnior exibe gasolina a R$ 7,13 nesta terça-feira (10); em menos de 24 horas, preço saltou R$ 0,22 na unidade -

O soteropolitano acordou nesta terça-feira, 10, com um novo e amargo recorde nas bombas de combustíveis. Em menos de 24 horas, o preço da gasolina comum rompeu a barreira dos R$ 7 em Salvador.

O movimento, acompanhado de perto pela equipe de reportagem do Portal A TARDE, reflete a extrema volatilidade do mercado internacional após o barril de petróleo atingir o pico de US$ 120 devido ao agravamento dos conflitos no Oriente Médio.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O salto nas bombas em 24 horas

A velocidade do repasse impressiona e desmente qualquer cenário de estabilidade. A equipe de reportagem do Portal A TARDE monitorou postos estratégicos e constatou aumentos expressivos entre ontem (segunda-feira, 9) e hoje (quarta-feira, 10):

  • Av. Juracy Magalhães Júnior (Posto BR): saltou de R$ 6,91 para R$ 7,13 (alta de R$ 0,22).
  • Av. Tancredo Neves (Posto Escola BR): saltou de R$ 6,59 para R$ 6,99 (alta de R$ 0,40).
  • Próximo ao Shopping Sumaré (Posto Shell): saltou de R$ 6,58 para R$ 6,78 (alta de R$ 0,20).

Raio-X do levantamento dos 7 postos visitados

Além dos aumentos imediatos, a reportagem mapeou outros pontos da capital para auxiliar o consumidor na busca pelo menor preço:

  • Av. Juracy Magalhães Júnior (Posto BR): R$ 7,13;
  • Av. Tancredo Neves (Posto Escola BR): R$ 6,99;
  • Rótula do Abacaxi (Posto Metrô/Santa Teresa): R$ 6,79;
  • Shopping Sumaré (Posto Shell): R$ 6,78;
  • Ogunjá/Gameleira (Posto Petrobahia): R$ 6,59 (referente à última coleta);
  • Cidade Jardim (Posto BR): R$ 6,57 (referente à última coleta);
  • Ogunjá/Vasco da Gama (Posto Zeus/Larco): R$ 6,53 (referente à última coleta).

A resposta da Acelen: "PPI garante abastecimento"

Questionada pelo Portal A TARDE sobre a agressividade dos reajustes, a Acelen, gestora da Refinaria de Mataripe, afirma que sua fórmula é transparente e baseada no Preço de Paridade de Importação (PPI).

Segundo a refinaria, o repasse imediato das variações do petróleo e do câmbio é o que garante que não haverá desabastecimento na Bahia.

Sobre a utilização de petróleo nacional, a empresa foi enfática: mesmo o óleo extraído no Brasil é precificado com base nas cotações globais, pois poderia ser exportado.

"Os critérios refletem o custo de reposição e de oportunidade do petróleo no mercado internacional", destacou a companhia.

Leia Também:

Acima de R$ 7? Veja o preço real da gasolina em Salvador após aumento
Guerra faz gasolina passar de R$ 7 na Bahia; veja quanto custa rodar 100km
Guerra e gasolina na Bahia: quais serão primeiros impactos de conflito no Irã

Investimento em biocombustíveis

Como estratégia de longo prazo, a Acelen mencionou o investimento de cerca de US$ 3 bilhões (R$ 12 bilhões) na produção de biocombustíveis a partir da macaúba.

O projeto visa diversificar a matriz energética e reduzir a dependência regional das crises no Oriente Médio, embora o impacto imediato para o motorista ainda dependa da matriz fóssil internacional.

Veja imagens dos postos visitados

Nas imagens, coletadas entre segunda, 09, e terça, 10, é possível constatar o aumento do combustível em menos de 24 horas

Próximo ao Shopping Sumaré (Posto Shell) Foto tirada nesta segunda, 09
Próximo ao Shopping Sumaré (Posto Shell) Foto tirada nesta segunda, 09 | Foto: Jair Mendonça Jr. / Ag A TARDE
Posto Shell, região do Shopping Sumaré (foto tirar nesta terça, 10)
Posto Shell, região do Shopping Sumaré (foto tirar nesta terça, 10) | Foto: Jair Mendonça Jr. / Ag A TARDE
Levantamento realizado pelo Portal A TARDE identificou reajustes recentes em postos da cidade (foto tirar nesta terça, 10)
Levantamento realizado pelo Portal A TARDE identificou reajustes recentes em postos da cidade (foto tirar nesta terça, 10) | Foto: Jair Mendonça Jr. / Ag A TARDE
Av. Juracy Magalhães Júnior (Posto BR): saltou de R$ 6,91 para R$ 7,13 (alta de R$ 0,22). Foto tirada nesta segunda, 09
Av. Juracy Magalhães Júnior (Posto BR): saltou de R$ 6,91 para R$ 7,13 (alta de R$ 0,22). Foto tirada nesta segunda, 09 | Foto: Jair Mendonça Jr. / Ag A TARDE
Posto Escola BR, av. Tancredo Neves (Foto tirada nesta segunda, 09
Posto Escola BR, av. Tancredo Neves (Foto tirada nesta segunda, 09 | Foto: Jair Mendonça Jr. / Ag A TARDE
Posto Escola BR, av. Tancredo Neves (Foto tirada nesta terça, 09)
Posto Escola BR, av. Tancredo Neves (Foto tirada nesta terça, 09) | Foto: Jair Mendonça Jr. / Ag A TARDE

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acelen gasolina Refinaria Mataripe Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Painel de posto na Avenida Juracy Magalhães Júnior exibe gasolina a R$ 7,13 nesta terça-feira (10); em menos de 24 horas, preço saltou R$ 0,22 na unidade
Play

Mulher faz história ao ser a primeira a dirigir carreta elétrica da BYD no Brasil

Painel de posto na Avenida Juracy Magalhães Júnior exibe gasolina a R$ 7,13 nesta terça-feira (10); em menos de 24 horas, preço saltou R$ 0,22 na unidade
Play

Fazendo história: mulher ajuda a construir o maior prédio da Bahia

Painel de posto na Avenida Juracy Magalhães Júnior exibe gasolina a R$ 7,13 nesta terça-feira (10); em menos de 24 horas, preço saltou R$ 0,22 na unidade
Play

Talento que ilumina: conheça a jovem que aposta na elétrica automotiva

Painel de posto na Avenida Juracy Magalhães Júnior exibe gasolina a R$ 7,13 nesta terça-feira (10); em menos de 24 horas, preço saltou R$ 0,22 na unidade
Play

Da enfermagem à rodovia: a história da mulher que desafia estereótipos

x