Gasolina a R$ 7,13: Acelen explica por que preço disparou em Salvador

Painel de posto na Avenida Juracy Magalhães Júnior exibe gasolina a R$ 7,13 nesta terça-feira (10); em menos de 24 horas, preço saltou R$ 0,22 na unidade - Foto: Jair Mendonça Jr. / Ag A TARDE

O soteropolitano acordou nesta terça-feira, 10, com um novo e amargo recorde nas bombas de combustíveis. Em menos de 24 horas, o preço da gasolina comum rompeu a barreira dos R$ 7 em Salvador.

O movimento, acompanhado de perto pela equipe de reportagem do Portal A TARDE, reflete a extrema volatilidade do mercado internacional após o barril de petróleo atingir o pico de US$ 120 devido ao agravamento dos conflitos no Oriente Médio.

O salto nas bombas em 24 horas

A velocidade do repasse impressiona e desmente qualquer cenário de estabilidade. A equipe de reportagem do Portal A TARDE monitorou postos estratégicos e constatou aumentos expressivos entre ontem (segunda-feira, 9) e hoje (quarta-feira, 10):

Av. Juracy Magalhães Júnior (Posto BR): saltou de R$ 6,91 para R$ 7,13 (alta de R$ 0,22).

Av. Tancredo Neves (Posto Escola BR): saltou de R$ 6,59 para R$ 6,99 (alta de R$ 0,40).

Próximo ao Shopping Sumaré (Posto Shell): saltou de R$ 6,58 para R$ 6,78 (alta de R$ 0,20).

Raio-X do levantamento dos 7 postos visitados

Além dos aumentos imediatos, a reportagem mapeou outros pontos da capital para auxiliar o consumidor na busca pelo menor preço:

Av. Juracy Magalhães Júnior (Posto BR): R$ 7,13;

Av. Tancredo Neves (Posto Escola BR): R$ 6,99;

Rótula do Abacaxi (Posto Metrô/Santa Teresa): R$ 6,79;

Shopping Sumaré (Posto Shell): R$ 6,78;

Ogunjá/Gameleira (Posto Petrobahia): R$ 6,59 (referente à última coleta);

Cidade Jardim (Posto BR): R$ 6,57 (referente à última coleta);

Ogunjá/Vasco da Gama (Posto Zeus/Larco): R$ 6,53 (referente à última coleta).

A resposta da Acelen: "PPI garante abastecimento"

Questionada pelo Portal A TARDE sobre a agressividade dos reajustes, a Acelen, gestora da Refinaria de Mataripe, afirma que sua fórmula é transparente e baseada no Preço de Paridade de Importação (PPI).

Segundo a refinaria, o repasse imediato das variações do petróleo e do câmbio é o que garante que não haverá desabastecimento na Bahia.

Sobre a utilização de petróleo nacional, a empresa foi enfática: mesmo o óleo extraído no Brasil é precificado com base nas cotações globais, pois poderia ser exportado.

"Os critérios refletem o custo de reposição e de oportunidade do petróleo no mercado internacional", destacou a companhia.

Investimento em biocombustíveis

Como estratégia de longo prazo, a Acelen mencionou o investimento de cerca de US$ 3 bilhões (R$ 12 bilhões) na produção de biocombustíveis a partir da macaúba.

O projeto visa diversificar a matriz energética e reduzir a dependência regional das crises no Oriente Médio, embora o impacto imediato para o motorista ainda dependa da matriz fóssil internacional.

