Acima de R$ 7? Veja o preço real da gasolina em Salvador após aumento

Siga o A TARDE no Google

Levantamento realizado pelo Portal A TARDE identificou reajustes recentes em postos da cidade - Foto: Jair Mendonça / Ag. A TARDE

O preço da gasolina voltou a subir em Salvador e já ultrapassa a marca de R$ 7,10 em alguns postos da capital baiana.

O aumento ocorre em meio à instabilidade no mercado internacional de petróleo, impulsionada pelo conflito em andamento no Oriente Médio, que tem o Irã como um dos principais pivôs da tensão geopolítica.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Levantamento realizado pelo Portal A TARDE identificou reajustes recentes em postos da cidade. Em um estabelecimento localizado no bairro do Horto Florestal, por exemplo, o valor da gasolina comum passou de R$ 6,91 na segunda-feira, 9, para R$ 7,13 nesta terça-feira, 10, representando um aumento de R$ 0,22 em apenas um dia.

No mesmo local, o litro da gasolina aditivada já chega a R$ 7,43.

A alta acompanha o movimento internacional de valorização do petróleo, que costuma impactar diretamente os preços dos combustíveis no Brasil, especialmente em estados onde a política de preços segue o mercado externo.

Refinaria aponta fatores do mercado internacional

Em nota, a Acelen, responsável pela Refinaria de Mataripe e pela definição dos preços dos combustíveis comercializados na Bahia, informou que os valores seguem critérios de mercado.

Segundo a empresa, a composição dos preços considera fatores como o valor internacional do petróleo, variações cambiais, custos logísticos e operacionais, além das condições de oferta e demanda.

“A Refinaria de Mataripe esclarece que os preços dos combustíveis seguem composição transparente baseada em critérios de mercado, que considera fatores como o valor internacional do petróleo, variações cambiais, custos logísticos e operacionais, além das condições de oferta e demanda”, afirmou a companhia.

A refinaria também destacou que adota uma política baseada no Preço de Paridade de Importação (PPI), atualizada regularmente, o que faz com que os valores acompanhem as oscilações do mercado internacional do petróleo e os custos logísticos.