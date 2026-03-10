Menu
É LOGO ALI

Filhas de Gandhy anunciam tema do Carnaval 2027 inspirado nas riquezas do oceano

O anúncio ocorreu dentro da programação especial pelo Mês da Mulher

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

10/03/2026 - 11:37 h

Apresentação das Afoxé Filhas de Gandhy
Apresentação das Afoxé Filhas de Gandhy

O Afoxé Filhas de Gandhy anunciou, nesta terça-feira, 10, o tema do desfile para o Carnaval de 2027 durante o 2º Ajeum das Yabás, realizado na sede da instituição, no Pelourinho, em Salvador. O enredo escolhido foi “O Reino de Ajé Olokun: A Realeza do Ouro Abissal”, que propõe uma reflexão sobre as riquezas do oceano e a importância da preservação das águas.

O anúncio ocorreu dentro da programação especial pelo Mês da Mulher, que reuniu integrantes do bloco e convidadas para celebrar a ancestralidade feminina e discutir o protagonismo das mulheres nas manifestações culturais de matriz africana.

Em entrevista ao portal A TARDE, a produtora do Afoxé Filhas de Gandhy, Silvana Magda, afirmou que o tema do Carnaval busca apresentar ao público uma narrativa ligada à espiritualidade afro-brasileira e à relação entre natureza e humanidade.

Imagem ilustrativa da imagem Filhas de Gandhy anunciam tema do Carnaval 2027 inspirado nas riquezas do oceano
| Foto: Victoria Isabel/Ag. A TARDE

“É uma saudação ao Reino de Ajé Olokun. Ajé é a senhora das profundezas e das riquezas do oceano. Muitas pessoas confundem com Iemanjá, mas são divindades distintas. Ajé é considerada a filha mais nova de Iemanjá e tem o controle sobre os tesouros do mar, como búzios, corais, cristais, sal e até o que chamamos de ouro negro, que é o petróleo”, explicou.

A proposta do enredo é levar para a avenida uma leitura simbólica sobre os mistérios das profundezas marinhas, conectando espiritualidade, ciência e natureza.

Imagem ilustrativa da imagem Filhas de Gandhy anunciam tema do Carnaval 2027 inspirado nas riquezas do oceano
| Foto: Victoria Isabel/Ag. A TARDE

“Queremos mostrar que o oceano é uma grande responsabilidade para todos nós. Nosso corpo é composto majoritariamente por água, e essa água precisa ser preservada. Quando mexemos com os oceanos, as consequências impactam o mundo inteiro”, afirmou Magda.

Estética do desfile

Para o Carnaval de 2027, o Afoxé pretende explorar visualmente o contraste entre o tradicional branco das Filhas de Gandhy e elementos iridescentes inspirados no brilho do petróleo sob a luz do sol.

A proposta estética também fará referência ao pré-sal, representado simbolicamente como uma “armadura sagrada” que protege os tesouros guardados nas profundezas do oceano.

Imagem ilustrativa da imagem Filhas de Gandhy anunciam tema do Carnaval 2027 inspirado nas riquezas do oceano
| Foto: Victoria Isabel/Ag. A TARDE

De acordo com a organização, o desfile pretende traduzir para o público a ideia de que as riquezas do litoral brasileiro podem ser interpretadas não apenas do ponto de vista econômico, mas também cultural, espiritual e ambiental.

Apoio institucional

Presente no evento, a secretária de Promoção da Igualdade Racial da Bahia, Ângela Guimarães, destacou a importância do apoio institucional às manifestações culturais afro-brasileiras.

“Estamos saudando a persistência das mulheres negras, porque não seria possível explicar nem construir a nossa sociedade sem essa presença ancestral. Políticas públicas como o Ouro Negro garantem dignidade e apoio para que essas expressões não sejam marginalizadas no Carnaval”, afirmou.

Imagem ilustrativa da imagem Filhas de Gandhy anunciam tema do Carnaval 2027 inspirado nas riquezas do oceano
| Foto: Victoria Isabel/Ag. A TARDE

Segundo ela, iniciativas desse tipo ajudam a fortalecer o protagonismo de blocos afro e afoxés nas ruas de Salvador.

Essas manifestações precisam estar de pé, com beleza, afirmação e protagonismo no Carnaval da nossa cidade e do nosso estado

Celebração da ancestralidade feminina

O anúncio do enredo aconteceu durante o Ajeum das Yabás, encontro que celebra as divindades femininas das religiões de matriz africana. Um dos momentos simbólicos do evento foi o café da manhã ritualístico com iguarias dedicadas às Yabás, representando fartura, acolhimento e continuidade.

A programação também contou com a roda de conversa “Mulheres por trás dos Tambores”, que reuniu participantes de diferentes áreas profissionais para compartilhar experiências sobre o pertencimento ao Afoxé e o impacto dessa vivência para além do Carnaval.

