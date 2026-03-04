Guerra faz gasolina passar de R$ 7 na Bahia; veja quanto custa rodar 100km

Os efeitos da guerra no Irã no mercado de petróleo acendeu alerta vermelho sobre o futuro dos preços dos combustíveis na Bahia. A partir desta quarta-feira (4), portanto, é esperado que o preço da gasolina e do diesel disparem nas distribuidoras em uma alta acima de R$ 0,80.

Atualmente, o preço médio da gasolina em Salvador gira em torno de R$ 6,34, enquanto o diesel S10 é comercializado na casa dos R$ 6,09. Com os novos ajustes previstos, a gasolina deve romper a barreira histórica e passar de R$ 7,00 nos postos da capital baiana, enquanto o diesel pode chegar a R$ 6,89.



Fontes ouvidas pelo Portal A TARDE apontam que a Acelen, empresa de energia criada pelo fundo Mubadala Capital e que detém da gestão da Refinaria de Mataripe desde 2021, deve repassar uma alta de R$ 0,50 às distribuidoras baianas em meio aos conflitos entre países produtores de petróleo.

Esse valor deve ser somado à alta de R$ 0,30 do diesel, que foi aplicada desde terça-feira, 3. De acordo com Walter Tannus, presidente do Sindicato do Comércio de Combustíveis, Energias Alternativas e Lojas de Conveniências do Estado da Bahia (Sindicombustíveis Bahia), os conflitos já começam a respingar de forma negativa para os baianos.

“Tenho certeza que isso vai impactar de uma maneira negativa em toda a população do Brasil. De imediato, a Acelen, que vinha dando um desconto de aproximadamente 30 centavos no preço do diesel, retirou essa redução desde ontem, agora deve aumentar o preço dos combustíveis com repasse de R$ 0,55 a R$ 0,60 às distribuidoras, segundo estimativas de empresas que acompanham o mercado internacional do barril do petróleo”, explicou ele.

Quanto custa rodar 100 km agora?

Com a gasolina passando dos R$ 7,00, o custo por quilômetro rodado terá um salto significativo. Para ajudar o consumidor a planejar o orçamento, o Portal A TARDE realizou uma simulação de custo para percorrer 100 km (distância média aproximada entre Salvador e Alagoinhas):

Carro econômico (Faz 12 km/l): Antes você gastava R$ 52,83. Agora, gastará R$ 58,33.

(Faz 12 km/l): Antes você gastava R$ 52,83. Agora, gastará R$ 58,33. Carro médio/Sedan (Faz 9 km/l): Antes custava R$ 70,44. Com o novo preço, sobe para R$ 77,77.

(Faz 9 km/l): Antes custava R$ 70,44. Com o novo preço, sobe para R$ 77,77. SUV/Caminhonete Diesel (Faz 10 km/l): Antes custava R$ 60,90. Agora, passará para R$ 68,90.

Preço é controlado pela Acelen

A precificação da gasolina e do diesel no estado baiano é controlada pelas decisões da Acelen, e são influenciadas pelos critérios do mercado cambial. São consideradas para o estabelecimento do preço, variáveis como custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais, dólar e frete. Isso faz com que o preço possa ir para cima ou para baixo.

Nesta quarta-feira, 4, o dólar começou a operar em queda após dias consecutivos de alta. A moeda norte-americana recuava 0,93%, cotada a R$ 5,22 até às 14h. Na véspera, o pregão encerrou em alta e registrou uma subida de 1,92%, com dólar cotado a R$ 5,269.

Essa também é uma preocupação de especialistas em meio ao aumento do dólar e do preço do petróleo.

“Nós teremos dois aumentos em um espaço de menos de 1 semana do início da guerra, o impacto já é bastante significativo, além de que pode vir acompanhado dos aumentos de outros produtos, como alimentos, já que o Brasil usa basicamente a sua malha rodoviária para fazer o transporte desses produtos. Nós vamos ficar vivendo de sobressaltos”, continuou Tannus.

Guerra fecha o cerco do petróleo

Em uma semana, o tráfego de petroleiros que atravessam o Estreito de Ormuz caiu 90%, de acordo com a empresa de análises Kpler ao AFP. Isso intensifica ainda mais o cenário do mercado petrolífero sobre o Brasil.

De acordo com Evaristo Pinheiro, presidente da RefinaBrasil, entidade que responde pelas refinarias privadas do país, essas restrições elevam ainda mais o risco de redução da oferta global, principalmente para o Brasil, que já possui paradas relevantes de manutenção programadas para os próximos meses, o que desacelera a oferta doméstica.

“No mercado doméstico, o cenário se torna ainda mais desafiador. Esse fator agrava uma fragilidade estrutural já conhecida: o Brasil não é autossuficiente em derivados, especialmente em diesel, e depende de importações para atender à demanda”, apontou ele ao Portal A TARDE.

Brasil exposto e vulnerável

Ainda de acordo com Pinheiro, o cenário em curto prazo deve ser marcado por um Brasil “exposto e vulnerável”, devido a atratividade econômica do suprimento externo e aumento da dependência da produção doméstica justamente em um momento de menor disponibilidade operacional.

"Diante desse cenário, torna-se fundamental garantir previsibilidade regulatória, alinhamento de preços à realidade internacional e condições competitivas para que o refino privado e os importadores possam atuar como instrumentos essenciais de segurança energética nacional", finalizou o presidente.

Primeiros impactos na Bahia

Como apurou o Portal A TARDE, o aumento da gasolina pode ter efeitos inflacionários tanto na Bahia, que ainda usa meios viários para o transporte agrícolas para commodities. Ou seja, o uso dos combustíveis, principalmente o diesel é essencial.

Em um curto prazo, de acordo com especialistas, os combustíveis devem sentir nesse primeiro momento um aumento significativo, acompanhado da alta do petróleo, por serem produtos derivados do líquido natural.

Entram na lista dos maiores impactos:

Diesel

Gasolina

Etanol (Não se deriva do petróleo, mas é substituto da gasolina, que pode ser pressionado com a demanda)

Gás de cozinha (GLP)

O preço do petróleo internacional é multiplicado pelo câmbio, que é definido pela variação do dólar. Quando os dois estão em alta, isso pressiona para que esse preço chegue ao consumidor

Além disso, o estado pode ser afetado por:

Aumento do preço do petróleo e combustíveis

Inflação de alimentos e fertilizantes

Instabilidade no Comércio Exterior

"No caso da Bahia que depende fortemente de transporte rodoviário, a elevação no preço dos combustíveis, provocará aumento no preço das passagens, custo do frete interno, e encarecimento na distribuição de alimentos. A inflação deverá se refletir no aumento do gás de cozinha, alimentos básicos, e consequente um maior comprometimento do orçamento das famílias", apontou a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) ao Portal A TARDE.

FAQ sobre Aumento de Preços dos Combustíveis na Bahia