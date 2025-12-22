ALÉM DE MATARIPE
Bahia ganhará duas novas refinarias de petróleo e gás em 2026
Dados constam no Painel Dinâmico divulgado pelo governo
Por Cássio Moreira
O estado da Bahia vai ganhar duas novas refinarias de petróleo e gás em 2026. As informações constam no Painel Dinâmico de Autorizações de Refinarias, da Agência Nacional de Petróleo. As refinarias ficarão na Região Metropolitana de Salvador, em Simões Filho e Camaçari.
A Brasil Refinarias, que será instalada no município de Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador (RMS), está com cerca de 95% das obras concluídas, aguardando apenas a atualização do seu cronograma de entregas. A expectativa, ainda de acordo com os dados do painel, é de que a refinaria, que ficará no Centro Industrial de Aratu (CIA), é de uma produção de 736 barris de petróleo por dia.
A Dax Oil, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS) também deve ser inaugurada em 2026, com previsão de entrega para o mês de maio. A tendência é de que a refinaria produza 15.695 barris por dia.
Refinaria Mataripe
A Petrobras iniciou, nas últimas semanas, as negociações para a recompra da Refinaria de Mataripe, em São Francisco do Conde. A proposta formal, no entanto, deve ocorrer apenas em 2026.
A ideia, de acordo com o jornal Estadão, é de que o fundo árabe Mudabala permaneça com o controle da Acelen Renováveis, com margem para uma administração compartilhada ou completa.
