Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ALÉM DE MATARIPE

Bahia ganhará duas novas refinarias de petróleo e gás em 2026

Dados constam no Painel Dinâmico divulgado pelo governo

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

22/12/2025 - 14:48 h | Atualizada em 22/12/2025 - 14:58
Bahia ganhará duas refinarias em 2026
Bahia ganhará duas refinarias em 2026 -

O estado da Bahia vai ganhar duas novas refinarias de petróleo e gás em 2026. As informações constam no Painel Dinâmico de Autorizações de Refinarias, da Agência Nacional de Petróleo. As refinarias ficarão na Região Metropolitana de Salvador, em Simões Filho e Camaçari.

A Brasil Refinarias, que será instalada no município de Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador (RMS), está com cerca de 95% das obras concluídas, aguardando apenas a atualização do seu cronograma de entregas. A expectativa, ainda de acordo com os dados do painel, é de que a refinaria, que ficará no Centro Industrial de Aratu (CIA), é de uma produção de 736 barris de petróleo por dia.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

'Guerra das Havaianas': Direita e Esquerda na Bahia travam embate
Cidade baiana está entre as mais quentes do Brasil no 1º dia de verão
Pescadores ficam 20h à deriva após naufrágio na Bahia

A Dax Oil, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS) também deve ser inaugurada em 2026, com previsão de entrega para o mês de maio. A tendência é de que a refinaria produza 15.695 barris por dia.

Refinaria Mataripe

A Petrobras iniciou, nas últimas semanas, as negociações para a recompra da Refinaria de Mataripe, em São Francisco do Conde. A proposta formal, no entanto, deve ocorrer apenas em 2026.

A Refinaria de Mataripe localizada no município de São Francisco do Conde
A Refinaria de Mataripe localizada no município de São Francisco do Conde | Foto: Olga Leiria / AG. A TARDE

A ideia, de acordo com o jornal Estadão, é de que o fundo árabe Mudabala permaneça com o controle da Acelen Renováveis, com margem para uma administração compartilhada ou completa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia mataripe Petróleo refinaria

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bahia ganhará duas refinarias em 2026
Play

Mais de quatro toneladas de maconha são apreendidas na Bahia

Bahia ganhará duas refinarias em 2026
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Bahia ganhará duas refinarias em 2026
Play

Triplo homicídio: vídeo mostra trabalhadores antes de tragédia

Bahia ganhará duas refinarias em 2026
Play

Acidente com caminhão desgovernado deixa cinco mortos na Chapada Diamantina

x