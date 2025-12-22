Bahia ganhará duas novas refinarias de petróleo e gás em 2026

Bahia ganhará duas refinarias em 2026 - Foto: Rogério Reis | Agência Petrobras

O estado da Bahia vai ganhar duas novas refinarias de petróleo e gás em 2026. As informações constam no Painel Dinâmico de Autorizações de Refinarias, da Agência Nacional de Petróleo. As refinarias ficarão na Região Metropolitana de Salvador, em Simões Filho e Camaçari.

A Brasil Refinarias, que será instalada no município de Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador (RMS), está com cerca de 95% das obras concluídas, aguardando apenas a atualização do seu cronograma de entregas. A expectativa, ainda de acordo com os dados do painel, é de que a refinaria, que ficará no Centro Industrial de Aratu (CIA), é de uma produção de 736 barris de petróleo por dia.

A Dax Oil, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS) também deve ser inaugurada em 2026, com previsão de entrega para o mês de maio. A tendência é de que a refinaria produza 15.695 barris por dia.

Refinaria Mataripe

A Petrobras iniciou, nas últimas semanas, as negociações para a recompra da Refinaria de Mataripe, em São Francisco do Conde. A proposta formal, no entanto, deve ocorrer apenas em 2026.

A Refinaria de Mataripe localizada no município de São Francisco do Conde | Foto: Olga Leiria / AG. A TARDE

A ideia, de acordo com o jornal Estadão, é de que o fundo árabe Mudabala permaneça com o controle da Acelen Renováveis, com margem para uma administração compartilhada ou completa.