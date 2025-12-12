Coordenador da FUP lança Comitê Soberano e cita desmonte de setores

Coordenador geral da FUP, Deyvid Bacelar - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O coordenador geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar, lança na manhã de sábado, 13, às 9h, o Comitê Brasil Soberano. O lançamento acontece no Clube dos Empregados da Petrobras, no Jardim Armação, em Salvador.

O espaço, de acordo com Bacelar, tem como objetivo garantir a defesa de setores estratégicos e fundamentais para o desenvolvimento da Bahia e do país.

“A riqueza do Brasil é do Brasil, e é por isso que não abrimos mão da soberania nem do nosso futuro. Já vimos recentemente o que aconteceu, quando setores estratégicos foram não somente ameaçados, mas totalmente desmontados, a exemplo da Petrobras Distribuidora, que foi privatizada, ou da Refinaria Landulpho Alves, que foi vendida para o Grupo Mubadala, dos Emirados Árabes, pela metade do seu valor”, disse ele.

Bacelar, que também é membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável do governo Lula (PT), continuou: “Quando querem entregar o que pertence ao povo ou desmontar estruturas fundamentais para o desenvolvimento da Bahia e do país, é nossa responsabilidade organizar a defesa coletiva”.

De acordo com o sindicalista, a iniciativa foi proposta pelo Núcleo Petroleiro, no âmbito da Plataforma Operária e Camponesa pela Água e Energia, e reúne movimentos sociais, lideranças sindicais e políticas.

No Comitê será possível reunir as entidades comprometidas com a pauta desenvolvimentista do país, consolidando uma articulação política e social para garantir a defesa dos recursos estratégicos do país, a exemplo do petróleo e das terras raras.

“Entendemos que a soberania brasileira vem sendo pressionada em diferentes frentes, conforme os interesses econômicos que se impõem sobre setores estratégicos. Nesse contexto, defender soberania significa garantir que decisões fundamentais sobre o futuro do país permaneçam sob controle do povo brasileiro, assegurando desenvolvimento, empregos, indústria e democracia”, destacou Bacelar.

O Comitê Brasil Soberano também se propõe a ampliar o debate público sobre temas como soberania energética, hídrica e digital, reconhecendo que o controle sobre dados, informação e tecnologia passou a ocupar papel central nas disputas políticas contemporâneas.

“Vamos integrar trabalhadores do campo e da cidade, movimentos sociais, entidades sindicais e lideranças comprometidas com um projeto nacional soberano”, informou Bacelar.

Durante o lançamento, haverá a participação de dirigentes sindicais, representantes de movimentos sociais e mensagens em vídeo de apoiadores que não puderam estar presentes, reafirmando a importância da unidade na defesa do patrimônio nacional e dos interesses estratégicos do Brasil.