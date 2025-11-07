Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

FUP: Petrobras paga dividendos a acionistas, enquanto faz corte de gastos

FUP faz alerta sobre demissão de terceirizados protagonizada pela estatal

Redação

Por Redação

07/11/2025 - 12:55 h
Deyvid Bacelar, coordenador-geral da FUP
Deyvid Bacelar, coordenador-geral da FUP -

A distribuição de dividendos, isto é, remuneração aos acionistas com parcela do lucro, feita pela Petrobras, voltou a ser alvo de críticas da Federação Única dos Petroleiros (FUP) e de outros 14 sindicatos associados à FUP.

A crítica surge diante dos inúmeros cortes de gastos que vem sendo realizado pela estatal que afeta diretamente os trabalhadores, resultando na demissão de terceirizados.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além disso, outro quesito que preocupa os petroleiros leva em conta:

  • a falta de uma solução definitiva para os equacionamentos da Petros;
  • dificuldades na mesa de negociação do acordo coletivo de trabalho (ACT).

“É inadmissível a manutenção de uma política de distribuição de altíssimos dividendos da Petrobrás, a maior parte para estrangeiros. Enquanto isso, a empresa faz corte de gastos com trabalhador por conta de alegada austeridade, e endurece nas negociações de um acordo coletivo digno”, alerta o coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar.

Leia Também:

FUP reforça atuação para divulgar 'Gás do Povo'; veja como funciona
FUP: licença do Ibama representa avanço para a soberania energética
FUP rejeita proposta da Petrobras e cobra negociação real
Deyvid Bacelar, da FUP, é reconduzido ao 'Conselhão' da Presidência da República

As declarações de Bacelar leva em consideração os resultados do terceiro trimestre de 2025 da empresa divulgados na noite de quinta-feira, 6.

Entenda os lucros obtidos pela Petrobras

No terceiro trimestre do ano passado, a companhia registrou lucro líquido de R$ 32,7 bilhões (US$ 6 bilhões), com alta de 23% em comparação com o segundo trimestre deste ano.

Para além disso, a Petrobras aprovou, para o período, R$ 12,16 bilhões em dividendos. No acumulado do ano, os dividendos chegam a R$ 32,6 bilhões representando 34,5 % do lucro líquido no mesmo período.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

FUP Petrobras

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Deyvid Bacelar, coordenador-geral da FUP
Play

Imóvel que explodiu e deixou um morto era depósito de fogos ilegal

Deyvid Bacelar, coordenador-geral da FUP
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

Deyvid Bacelar, coordenador-geral da FUP
Play

Golpe da Sorte: Salvador é alvo de operação que bloqueou R$ 74 milhões

Deyvid Bacelar, coordenador-geral da FUP
Play

“Japinha não existe”, diz jovem associada a traficante em megaoperação

x