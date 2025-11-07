FUP: Petrobras paga dividendos a acionistas, enquanto faz corte de gastos

Deyvid Bacelar, coordenador-geral da FUP - Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

A distribuição de dividendos, isto é, remuneração aos acionistas com parcela do lucro, feita pela Petrobras, voltou a ser alvo de críticas da Federação Única dos Petroleiros (FUP) e de outros 14 sindicatos associados à FUP.

A crítica surge diante dos inúmeros cortes de gastos que vem sendo realizado pela estatal que afeta diretamente os trabalhadores, resultando na demissão de terceirizados.

Além disso, outro quesito que preocupa os petroleiros leva em conta:

a falta de uma solução definitiva para os equacionamentos da Petros;

dificuldades na mesa de negociação do acordo coletivo de trabalho (ACT).

“É inadmissível a manutenção de uma política de distribuição de altíssimos dividendos da Petrobrás, a maior parte para estrangeiros. Enquanto isso, a empresa faz corte de gastos com trabalhador por conta de alegada austeridade, e endurece nas negociações de um acordo coletivo digno”, alerta o coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar.

As declarações de Bacelar leva em consideração os resultados do terceiro trimestre de 2025 da empresa divulgados na noite de quinta-feira, 6.

Entenda os lucros obtidos pela Petrobras

No terceiro trimestre do ano passado, a companhia registrou lucro líquido de R$ 32,7 bilhões (US$ 6 bilhões), com alta de 23% em comparação com o segundo trimestre deste ano.

Para além disso, a Petrobras aprovou, para o período, R$ 12,16 bilhões em dividendos. No acumulado do ano, os dividendos chegam a R$ 32,6 bilhões representando 34,5 % do lucro líquido no mesmo período.