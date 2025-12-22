Pescadores ficam 20h à deriva após naufrágio na Bahia

- Foto: Reprodução

Três pescadores foram resgatados neste domingo, 21, após ficarem mais de 20 horas à deriva no mar de Prado, no extremo sul da Bahia. A embarcação em que eles estavam naufragou no dia anterior, nos recifes de Guaratiba.

Durante o período em que o barco esteve submerso, os homens ficaram agarrados na parte da estrutura que se manteve fora da água. No entanto, a situação era complicada devido ao mar agitado.

O resgate

O resgate ocorreu após um grupo de amigos, que fazia passeio em outra embarcação, perceber o ocorrido e se aproximar para ajudar. Com manobras cuidadosas, eles conseguiram se aproximar e retirar todos os pescadores da água.

Após serem salvos, as vítimas receberam água e alimentação. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Até o momento, não há detalhes sobre o que causou o acidente. O portal A TARDE tentou contato com a Marinha do Brasil e Corpo de Bombeiros, no entanto, até a publicação da matéria, não obteve retorno.