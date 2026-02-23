Juros em queda no Brasil: é hora de financiar ou ainda vale esperar mais?

Siga o A TARDE no Google

Os analistas baixaram para 12,13% a expectativa para a taxa Selic - Foto: Ilustrativa | Freepik

A cada 45 dias, o Comitê de Políticas Monetárias (Copom), do Banco Central (BC), se reúne para discutir o futuro de uma das importantes réguas da política monetária brasileiras: a taxa básica de juros, também conhecida como taxa Selic.

A taxa Selic é uma ferramenta que tenta conter a inflação, ou seja, minimiza os efeitos do aumento de preços na economia brasileira.

Portanto, o aumento ou corte desse instrumento monetário influencia outras taxas de juros do país, como taxas de empréstimos, financiamentos e aplicações financeiras.

Um desses impactos está concentrado no mercado financeiro, onde acontecem as operações das principais ações globais. Nesta segunda-feira, 23, o Boletim Focus, que aponta os ânimos do mercado, reduziu as projeções da taxa básica de juros, além das estimativas para inflação e dólar. Em contrapartida, as expectativas para o PIB cresceram.

A menos de um mês para a próxima reunião do Copom, os analistas baixaram para 12,13% a expectativa para a taxa Selic. Mudança que veio após quase dois meses em que a estimativa ficou em 12,25% ao ano.

Mas afinal, por que tudo isso importa para você? Seu bolso será impactado com as decisões sobre a taxa Selic? E a sua poupança, pode entrar no jogo?

Como a Selic impacta na inflação

Quando a Selic sobe:

Empréstimos e créditos ficam mais caros,

Desestimula o consumo e o investimento das empresas

Reduz a circulação de dinheiro

Reduz no custo de bens e serviço

Basicamente, isso controla a inflação.

Quando o movimento é o contrário:

Reduz os juros de empréstimos em bancos

Estimula o consumo;

Aumenta o custo dos bens e serviços.

Isso aumenta a inflação.

A taxa vai mexer na minha poupança?

Sim, afinal, os efeitos da mudança da Selic são sentidos por todos os brasileiros, bancos e até investidores estrangeiros.

A caderneta paga um rendimento proporcional à taxa Selic, tendo uma tabela que define a porcentagem de aumento ou redução do valor guardado.

Além disso, a poupança também é impactada com um índice chamado de Taxa Referencial, calculado pelo Banco Central com base nos juros dos Certificados de Depósito Bancário (CDBs) de grandes bancos, utilizado como indexador para corrigir investimentos, como poupança.

A regra de rendimento da poupança então fica assim:

Se a taxa Selic estiver acima de 8,5% ao ano, a poupança rende 0,5% ao mês sobre o valor depositado + Taxa Referencial;

Se a taxa Selic estiver igual ou abaixo de 8,5% ao ano, a poupança rende 70% da Selic ao ano + Taxa Referencial.

Taxa de cartão de crédito vai aumentar ou cair?

Quando há uma redução na taxa Selic, o crédito fica mais acessível, já que os bancos tendem a baixar as taxas de juros. Essa redução facilita o parcelamento, sendo um cenário favorável para o consumo e reorganização de dívidas.

A inflação pode subir, uma vez que pessoas e empresas tendem a aumentar o consumo, e isso influencia o movimento do aumento ou queda de preços.

Como posso aproveitar investimentos com a Selic baixa?

Quando há uma redução da Selic, os títulos públicos indexados a ela e as aplicações em renda fixa passam a oferecer uma remuneração menor – em outras palavras, existe uma queda no rendimento.

É possível investir em operações de renda fixas como

Poupança;

Títulos do Tesouro Direto

CDBs

Outros investimentos em renda fixa atrelados à Selic ou ao CDI

Essas operações pagam menos do que antes, diferentemente do que acontece caso a taxa básica de juros estivesse em alta.

É importante lembrar que investimentos em renda fixa oferecem maior previsibilidade de retorno, considerados por isso de risco mais reduzido em relação à renda variável, que traz maior volatilidade e potencial de retorno.