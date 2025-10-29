Como reorganizar as finanças e alcançar metas ainda em 2025

Especialistas reforçam que ainda dá tempo de ajustar a rota e terminar o ano com as metas batidas - Foto: Freepik

Final de ano, para muitos, é um momento de reorganizar as finanças e planejar o ano seguinte. Quitação de dívidas, redução de despesas, investimentos e viajar para aquele destino dos sonhos entram na programação orcamentária.

...planejamento precisa estar sempre à vista e ser ajustado com frequência... Larissa Falcão - sócia e líder da XP no Norte e Nordeste

No entanto, a organização financeira nem sempre acompanha o planejamento. Neste momento estratégico do ano, especialistas reforçam que ainda dá tempo de ajustar a rota e terminar o ano com as metas batidas.

Segundo pesquisa realizada pela Federação Nacional da Previdência Privada e Vida (Fenaprevi), em parceria com o Datafolha, 76% dos brasileiros afirmam ter alguma meta de planejamento financeiro, principalmente a curto (12 meses) e médio prazo (pelos próximos 5 anos), e adotam algumas estratégias para atingir esse objetivo, como poupar ou guardar dinheiro (30%), trabalhar (30%), investir (22%) e cortar custos (18%).

Mas quando o planejamento não é bem estruturado e adaptado a situações de risco, alguns fatores pessoais, profissionais e até macroeconômicos podem comprometer o alcance desses objetivos ao longo do tempo, como uma despesa emergencial, a perda de parte da renda ou até mesmo o aumento do custo de vida.

Por isso, é sempre importante acompanhá-lo e, se necessário, realizar algumas adaptações. Para Larissa Falcão, sócia e líder da XP no Norte e Nordeste, revisar o planejamento é parte essencial do processo de organização financeira, e isso vale para todos: para quem se distanciou do objetivo e àqueles que conseguiram manter a estratégia.

“Agora é o momento ideal para fazer essa reflexão, pois estamos no meio do caminho. Ao longo dos meses, surgem novos desafios e prioridades. Por isso, o planejamento precisa estar sempre à vista e ser ajustado com frequência. É ele que dará clareza sobre onde se está, para onde se quer ir e o que é preciso para chegar lá”, explica.

De acordo com a especialista, um bom planejamento financeiro é composto por cinco pilares fundamentais: identificar, planejar, controlar, investir e avaliar constantemente. “São essas etapas que permitem visualizar a situação atual, traçar metas realistas e manter o equilíbrio financeiro até o fim do ano”, afirma.

Identifique suas receitas e despesas para entender sua realidade financeira. Registre tudo e organize em categorias, como por exemplo: essenciais (como aluguel e alimentação), supérfluos e investimentos. Isso te ajuda a visualizar e definir as estratégias, principalmente, quando for preciso reequilibrar os gastos;

para entender sua realidade financeira. Registre tudo e organize em categorias, como por exemplo: essenciais (como aluguel e alimentação), supérfluos e investimentos. Isso te ajuda a visualizar e definir as estratégias, principalmente, quando for preciso reequilibrar os gastos; Planeje com base no que é possível hoje , mas considere cenários de riscos. Você nunca deve comprometer a maior parte de sua renda com despesas fixas. Sugerimos que 70% dos recursos pessoais sejam utilizados para o pagamento de despesas do presente e 30% pensando no futuro, como aposentadoria, desenvolvimento profissional e objetivos de médio e longo prazo;

, mas considere cenários de riscos. Você nunca deve comprometer a maior parte de sua renda com despesas fixas. Sugerimos que 70% dos recursos pessoais sejam utilizados para o pagamento de despesas do presente e 30% pensando no futuro, como aposentadoria, desenvolvimento profissional e objetivos de médio e longo prazo; Controle os gastos e evite decisões por impulso . Não gaste mais do que você ganha e, se for preciso, ajuste o seu estilo de vida ao seu real padrão financeiro.

. Não gaste mais do que você ganha e, se for preciso, ajuste o seu estilo de vida ao seu real padrão financeiro. Invista! É nesta etapa que os sonhos se tornam realidade. Defina o seu objetivo, calcule o valor necessário para alcançá-lo e a estratégia para conseguir os recursos. Se necessário, busque o apoio de um assessor de investimentos, ele vai te ajudar a construir esse planejamento e indicar os caminhos para a realização;

É nesta etapa que os sonhos se tornam realidade. Defina o seu objetivo, calcule o valor necessário para alcançá-lo e a estratégia para conseguir os recursos. Se necessário, busque o apoio de um assessor de investimentos, ele vai te ajudar a construir esse planejamento e indicar os caminhos para a realização; Avalie constantemente suas contas e todo o processo . É aqui que você saberá se está no caminho certo. Neste cenário, o papel do assessor de investimentos torna-se cada vez mais estratégico, pois o assessor personaliza estratégias baseadas em cada perfil e auxilia o cliente a alcançar metas, como, por exemplo, a aposentadoria.

Para além das metas

Larissa reforça que é preciso manter uma relação consciente e saudável com o dinheiro e construir uma reserva financeira, seja para a conquista de um sonho ou para lidar com situações adversas.

“Avaliamos ser crucial para os investidores manterem carteiras equilibradas entre todas as classes de ativos, porém ainda com uma maior exposição em renda fixa. Enquanto os juros básicos permanecem altos, no caso o maior patamar dos últimos 20 anos, os investidores têm na renda fixa aplicações mais seguras e, ainda assim, com retorno robusto. Para o investidor interessado em se blindar da Selic em 15% ao ano, o mercado oferece produtos como CDBs, LCIs, LCAs e fundos de investimentos focados nesta classe de ativo”, recomenda a líder da XP.