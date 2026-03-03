Kiss e Fly: cobrança de R$ 18 no Aeroporto de Salvador é cercada de ilegalidades

Siga o A TARDE no Google

Projeto Kiss e Fly tem previsão para entrar em operação já em janeiro de 2026

Uma contradição grave envolvendo a concessão do Alvará de Autorização para o Kiss e Fly - em português 'beija e voa' - sistema de controle de acesso com cobrança para veículos nas áreas de embarque e desembarque do Aeroporto Internacional de Salvador veio à tona nos últimos dias.

Diante disso, o Grupo A TARDE recebeu uma denúncia de cobrança indevida dentro do equipamento viário, no valor de R$ 18, fruto do sistema "Kiss & Fly". Procurada, a Vinci negou.

Discurso x realidade: documentos contradizem versão da Vinci

Apesar das afirmações públicas do CEO da Vinci Airports no Brasil, Júlio Ribas, de que o projeto teve anuência de todos os órgãos competentes, documentos oficiais obtidos com exclusividade pelo Grupo A TARDE desmentem essa versão.

Em entrevista concedida ao A TARDE, em setembro, o executivo da Vinci Airports afirmou categoricamente que o processo foi apresentado em todas as instâncias municipais e tem autorização federal, estando absolutamente dentro da legalidade.

O processo foi todo apresentado nas diferentes instâncias também da prefeitura. Júlio Ribas

“O processo foi todo apresentado nas diferentes instâncias também da prefeitura: Semob, Sedur, Sucop, Seinfra, Transalvador, para a gente também se acomodar à parte que lhe toca. Não temos nenhuma ação judicial contra, mesmo porque está absolutamente dentro do direito. É uma concessão federal regulada pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil”, garantiu Ribas.

Júlio Ribas é ceo da Vinci Airports no Brasil | Foto: Will Recary | Salvador Bahia Airport

Contudo, os documentos obtidos pela reportagem comprovam que, ao menos, quatro órgãos municipais, incluindo a própria Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), emitiram pareceres técnicos e jurídicos contrários à instalação do sistema de cancelas, que prevê cobrança para veículos que ultrapassarem o tempo de 10 minutos parados no meio-fio das áreas de embarque e desembarque do terminal.

Impactos no trânsito

A Transalvador, inclusive, teme o impacto no trânsito com o novo sistema. Apesar disso, as obras para instalação das cancelas seguem andamento, conforme apuração de A TARDE.

Órgãos contra o projeto Kiss e Fly

Entre os pareceres contrários, destacam-se:

Transalvador (GEPRO): Apontou impactos negativos na mobilidade urbana e riscos à segurança viária.

Apontou impactos negativos na mobilidade urbana e riscos à segurança viária. Assessoria Jurídica (ASJUR): Considerou a instalação inviável juridicamente, citando falta de amparo legal para exploração econômica de via pública.

Considerou a instalação inviável juridicamente, citando falta de amparo legal para exploração econômica de via pública. Procuradoria Geral do Município (PGMS): Determinou a suspensão do processo em agosto de 2025, pedindo esclarecimentos sobre como o alvará foi liberado diante de tantas negativas.

Violações legais e contratuais

O parecer jurídico da Transalvador, assinado em 7 de agosto de 2025, levanta diversos questionamentos sobre a legalidade da iniciativa.

Falta de previsão contratual: Não há, no contrato de concessão do aeroporto, autorização para exploração econômica da via pública com cobrança por tempo de uso.

Não há, no contrato de concessão do aeroporto, autorização para com cobrança por tempo de uso. Competência municipal ignorada: A Resolução CONTRAN nº 482/2014 estabelece que vias de acesso a aeroportos são parte da malha urbana, cabendo ao município regulá-las.

A Resolução nº 482/2014 estabelece que vias de acesso a são parte da malha urbana, cabendo ao município regulá-las. Supressão indevida do uso coletivo: A cobrança por uso do meio-fio é vista como restrição ilegítima ao direito de acesso e à livre circulação.

A por uso do meio-fio é vista como restrição ilegítima ao direito de acesso e à Afronta aos princípios da administração pública: Onde é apontada a violação aos princípios da legalidade , supremacia do interesse público e eficiência .

Imbróglio administrativo

Desde maio de 2024, a sequência dos acontecimentos evidencia divergências entre os órgãos técnicos da Prefeitura de Salvador.

28 de maio de 2024

A Gerência de Planejamento e Projetos de Trânsito (GEPRO) da Transalvador emitiu o Parecer Técnico nº 131.238-2025, recomendando o indeferimento do projeto, citando impactos negativos na mobilidade urbana e riscos à segurança viária.

20 de janeiro de 2025

O Alvará de Autorização Especial nº 28902 foi liberado para a instalação do sistema de cancelas do projeto Kiss and Fly.

10 de julho de 2025

A Concessionária (VINCI Airports), já de posse do alvará, solicitou formalmente à Transalvador a emissão da Ordem de Serviço para início das obras.

07 de agosto de 2025

A Assessoria Jurídica (ASJUR) da Transalvador emitiu o Parecer Jurídico nº 1006/2025, reforçando a negativa ao projeto e apontando a “impossibilidade jurídica” da instalação, por ausência de respaldo legal e contratual.

14 de agosto de 2025

Com base em pareceres técnico e jurídico, a Superintendência da Transalvador encaminhou o caso à Procuradoria Geral do Município (PGMS) para análise.

22 de agosto de 2025

A Procuradoria Geral do Município (PGMS) determinou a suspensão do processo, solicitando esclarecimentos formais sobre a concessão do alvará e questionando a legalidade do projeto.

Decisões sob questionamento

O caso expõe lacunas no processo decisório, ao revelar a liberação de um projeto significativo sem um respaldo jurídico totalmente claro e diante de pareceres técnicos divergentes emitidos por setores da própria Prefeitura.

Embora o CEO da Vinci Airports afirme que todos os órgãos estavam cientes e de acordo, documentos obtidos pela reportagem indicam uma realidade menos alinhada.

Enquanto isso, o projeto Kiss e Fly, conduzido pela concessionária responsável pela administração do terminal, avança e tem previsão de início das operações para o primeiro semestre de 2026.