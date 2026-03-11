Países liberam 400 milhões de barris de petróleo para frear alta da gasolina

Os membros da AIE detêm estoques de emergência de mais de 1,2 bilhão de barris - Foto: PHILIPPE LOPEZ / AFP

Ao menos 32 países membros da Agência Internacional de Energia (AIE) devem disponibilizar 400 milhões de barris de petróleo de suas reservas de emergência ao mercado para tentar frear as altas de gasolina em meio aos conflitos no Oriente Médio.

A decisão de emergência foi tomada após uma reunião extraordinária dos governos membros da AIE, realizada na terça-feira, 10, e convocada pelo diretor executivo da AIE, Fatih Birol, para considerar as opções diante das interrupções no fornecimento.

“Os desafios que enfrentamos no mercado de petróleo são de uma escala sem precedentes, portanto, estou muito satisfeito que os países membros da AIE tenham respondido com uma ação coletiva de emergência de tamanho sem precedentes”, disse o Diretor Executivo da AIE, Fatih Birol.

“Os mercados de petróleo são globais, então a resposta a grandes interrupções também precisa ser global. A segurança energética é o mandato fundamental da AIE, e fico satisfeito que os membros da AIE estejam demonstrando forte solidariedade ao tomarem medidas decisivas em conjunto.”, continuou ele.

Os estoques de emergência serão disponibilizados ao mercado em um prazo adequado às circunstâncias nacionais de cada país membro e serão complementados por medidas de emergência adicionais adotadas por alguns países.

Os membros da AIE detêm estoques de emergência de mais de 1,2 bilhão de barris, além de outros 600 milhões de barris em estoques da indústria mantidos por obrigação governamental.

A liberação coordenada de estoques é a sexta na história da AIE, criada em 1974. Ações coletivas anteriores foram realizadas em 1991, 2005, 2011 e duas vezes em 2022.

Cenário petrolífero

O conflito no Oriente Médio, iniciado em 28 de fevereiro de 2026, tem impedido o fluxo de petróleo pelo Estreito de Ormuz, com os volumes de exportação de petróleo bruto e derivados atualmente em menos de 10% dos níveis pré-conflito. Isso está forçando as empresas petrolíferas em toda a região a interromper ou reduzir substancialmente a produção.

Em média, 20 milhões de barris por dia de petróleo bruto e derivados transitaram pelo Estreito de Ormuz em 2025, o que representa cerca de 25% do comércio marítimo mundial de petróleo. As opções para que o fluxo de petróleo contorne o Estreito de Ormuz são limitadas.