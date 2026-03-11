Rede de supermercados famosa inicia processo de recuperação extrajudicial

TJ-SP aprova suspensão das cobranças por 180 dias e notifica órgãos públicos - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Tribunal de Justiça de São Paulo autorizou nesta quarta-feira, 11, o início do processo de recuperação extrajudicial do Grupo Pão de Açúcar (GPA), controlador das redes Pão de Açúcar e Extra. A decisão foi proferida pelo juiz Guilherme Cavalcanti Lamêgo.

Segundo a decisão, a documentação apresentada pelo grupo está em regularidade, e fica determinada a suspensão das cobranças dos créditos incluídos no plano por 180 dias corridos. Além disso, a Fazenda Nacional, assim como as fazendas estaduais e municipais, serão notificadas para ciência do pedido e eventual manifestação, podendo apresentar impugnação em até 30 dias.

O GPA enfrenta contingências fiscais e trabalhistas estimadas em cerca de R$ 17 bilhões, valor que motivou a adoção da medida para reorganização financeira.

Em comunicado oficial, a empresa afirmou:

“A Companhia Brasileira de Distribuição (‘Companhia’), em complemento ao fato relevante divulgado em 10 de março de 2026, vem informar ao mercado e aos seus acionistas que, nesta data, o Juízo da 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo deferiu o processamento da recuperação extrajudicial da Companhia”.

O movimento ocorre após o GPA ter reportado, no mês passado, um prejuízo líquido de R$ 523 milhões. Apesar de representar melhora frente aos R$ 737 milhões negativos registrados no mesmo período do ano anterior, os resultados não foram suficientes para evitar a necessidade de recuperação judicial.