ECONOMIA
ECONOMIA

Rede de supermercados famosa inicia processo de recuperação extrajudicial

Empresa reportou prejuízo líquido de R$ 523 milhões no último mês

Luan Julião

Por Luan Julião

11/03/2026 - 16:15 h

TJ-SP aprova suspensão das cobranças por 180 dias e notifica órgãos públicos
TJ-SP aprova suspensão das cobranças por 180 dias e notifica órgãos públicos -

O Tribunal de Justiça de São Paulo autorizou nesta quarta-feira, 11, o início do processo de recuperação extrajudicial do Grupo Pão de Açúcar (GPA), controlador das redes Pão de Açúcar e Extra. A decisão foi proferida pelo juiz Guilherme Cavalcanti Lamêgo.

Segundo a decisão, a documentação apresentada pelo grupo está em regularidade, e fica determinada a suspensão das cobranças dos créditos incluídos no plano por 180 dias corridos. Além disso, a Fazenda Nacional, assim como as fazendas estaduais e municipais, serão notificadas para ciência do pedido e eventual manifestação, podendo apresentar impugnação em até 30 dias.

O GPA enfrenta contingências fiscais e trabalhistas estimadas em cerca de R$ 17 bilhões, valor que motivou a adoção da medida para reorganização financeira.

Leia Também:

Após caso Master, Banco Central anuncia liquidação de nova fintech
Aumentos expressivos da gasolina na Bahia devem ser investigados
MP junto ao TCU pede afastamento de presidente do IBGE

Em comunicado oficial, a empresa afirmou:

“A Companhia Brasileira de Distribuição (‘Companhia’), em complemento ao fato relevante divulgado em 10 de março de 2026, vem informar ao mercado e aos seus acionistas que, nesta data, o Juízo da 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo deferiu o processamento da recuperação extrajudicial da Companhia”.

O movimento ocorre após o GPA ter reportado, no mês passado, um prejuízo líquido de R$ 523 milhões. Apesar de representar melhora frente aos R$ 737 milhões negativos registrados no mesmo período do ano anterior, os resultados não foram suficientes para evitar a necessidade de recuperação judicial.

x