ECONOMIA
ECONOMIA

Após caso Master, Banco Central anuncia liquidação de nova fintech

Instituição de Jaraguá do Sul acumulava passivo de R$ 43,8 milhões e baixo patrimônio

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

11/03/2026 - 15:42 h

Prédio do Banco Central do Brasil
Prédio do Banco Central do Brasil -

O Banco Central do Brasil determinou nesta quarta-feira, 11, a liquidação extrajudicial da fintech Dank Sociedade de Crédito Direto após identificar grave comprometimento da situação econômico-financeira da empresa e violações às normas legais que regulam o sistema financeiro.

A decisão foi tomada pelo presidente da autoridade monetária, Gabriel Galípolo. Com a medida, as operações da instituição foram interrompidas e a empresa foi retirada do sistema financeiro.

Imagem ilustrativa da imagem Após caso Master, Banco Central anuncia liquidação de nova fintech
| Foto: Reprodução | Dank

Medida é aplicada em casos de insolvência

A liquidação extrajudicial é um instrumento utilizado pelo Banco Central quando uma instituição financeira enfrenta insolvência considerada irrecuperável ou comete infrações graves às regras que regem sua atuação.

Nesses casos, a intervenção busca proteger a estabilidade do sistema financeiro e organizar o pagamento de credores. Para conduzir o processo, foi nomeada como liquidante a empresa Faccio Administrações.

Empresa operava como Sociedade de Crédito Direto

A Dank operava no modelo de Sociedade de Crédito Direto (SCD), modalidade criada para fintechs que oferecem crédito por meio de plataformas digitais utilizando recursos próprios.

Esse tipo de instituição pode conceder empréstimos online e prestar serviços como:

  • análise de crédito para terceiros;
  • cobrança de crédito de outras empresas;
  • distribuição de seguros vinculados às operações;
  • emissão de moeda eletrônica.

No entanto, as SCDs não podem captar recursos diretamente do público, como ocorre com bancos tradicionais.

Fintech tinha sede em Santa Catarina

A Dank Sociedade de Crédito Direto tinha sede em Jaraguá do Sul, no estado de Santa Catarina, e recebeu autorização de funcionamento do Banco Central em 2022.

Segundo dados disponíveis da própria instituição, até setembro do ano passado a empresa registrava passivo de R$ 43,8 milhões, enquanto o patrimônio líquido era de R$ 975 mil.

Tags:

banco central economia fintech

x