Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SAÚDE

Catarata, hérnia e mais: veja as cirurgias do novo mutirão da Bahia

Governo do Estado vai investir mais de R$ 270 milhões em cirurgias eletivas

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

13/03/2026 - 8:57 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Governo da Bahia vai investir R$ 270 milhões em cirurgias eletivas
Governo da Bahia vai investir R$ 270 milhões em cirurgias eletivas -

Com o objetivo de ampliar a oferta de procedimentos de média e alta complexidade, reduzir o tempo de espera e evitar complicações de saúde causadas pela demora no atendimento cirúrgico, o governo da Bahia vai investir o valor de R$ 270.339.895,32 em cirurgias eletivas.

A medida consta na edição desta sexta-feira, 13, do Diário Oficial do Estado (DOE). Em portaria assinada pela secretária de Saúde da Bahia, Roberta Santana, o recurso é destinado à renovação e alteração do Credenciamento nº 003/2016, que viabiliza a execução do Programa Estadual de Ampliação do Acesso às Cirurgias Eletivas (PEAACE) e do Programa Nacional de Redução das Filas.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O montante estimado cobre um período de 12 meses, especificamente de 12 de março de 2026 a 12 de março de 2027. O financiamento é de origem mista, utilizando fontes do Tesouro Estadual e recursos federais (SUS).

Leia Também:

Cansaço feminino além do estresse: veja os sinais que exigem atenção
Vício em bets: Salvador planeja rede de apoio à saúde mental
Salvador recebe encontro gratuito de meditação e relaxamento

Quais as especialidades abrangidas?

Conforme o documento, o programa foca em áreas com alta demanda reprimida. As especialidades listadas são:

  • Ginecologia
  • Otorrinolaringologia
  • Oftalmologia
  • Urologia
  • Cirurgia Geral
  • Cirurgia Plástica
  • Cirurgia Vascular
  • Ortopedia

Onde serão feitas as cirurgias?

As cirurgias serão realizadas por unidades da Rede Pública Estadual e também por unidades privadas (Rede Complementar), que devem ser contratualizadas.

Já o fluxo de atendimento deve respeitar os critérios regulatórios da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), priorizando estritamente os pacientes que já estão na lista de demanda reprimida e aguardando nas filas de espera existentes.

Tabela de remuneração

A Portaria ainda traz um anexo com o rol de procedimentos e os valores que o estado pagará aos hospitais credenciados. Alguns exemplos contemplam:

  • Facoemulsificação (Catarata) com implante de lente: R$ 771,60.
  • Colecistectomia (Retirada de vesícula) por vídeo: R$ 3.969,80.
  • Histerectomia Total: R$ 3.631,72.
  • Hérnioplastia Inguinal (Bilateral): R$ 2.440,24.
  • Tratamento Cirúrgico de Varizes (Bilateral): R$ 3.333,92.
  • Artroplastia Total do Joelho: R$ 5.622,68.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Cirurgias eletivas Saúde

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Governo da Bahia vai investir R$ 270 milhões em cirurgias eletivas
Play

Mulher faz história ao ser a primeira a dirigir carreta elétrica da BYD no Brasil

Governo da Bahia vai investir R$ 270 milhões em cirurgias eletivas
Play

Fazendo história: mulher ajuda a construir o maior prédio da Bahia

Governo da Bahia vai investir R$ 270 milhões em cirurgias eletivas
Play

Talento que ilumina: conheça a jovem que aposta na elétrica automotiva

Governo da Bahia vai investir R$ 270 milhões em cirurgias eletivas
Play

Da enfermagem à rodovia: a história da mulher que desafia estereótipos

x