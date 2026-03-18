Feira de Santana abre credenciamento para contratação de médicos

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Médicos irão atuar na rede municipal de saúde - Foto: Divulgação/ José Ricardo PMFS

A rede municipal de saúde de Feira de Santana está com credenciamento aberto para a contratação de médicos especialistas em neuropediatria, reumatologia, neurologia, hematologia, entre outros. O credenciamento deve ser realizado de forma presencial na Divisão Médica da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Santa Mônica.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Matos, a medida faz parte de um conjunto de ações voltadas à ampliação e qualificação da rede especializada no município. Segundo ele, a iniciativa busca reforçar o atendimento à população e ampliar a oferta de consultas em áreas consideradas estratégicas.

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“Temos trabalhado para ampliar o acesso da população aos atendimentos especializados e qualificar, cada vez mais, a nossa rede. Fortalecer a atenção especializada é essencial para melhorar a resposta da rede, ampliar a capacidade de atendimento e oferecer mais suporte à população”, destacou Matos.

Mais informações sobre vagas, documentação e remuneração podem ser obtidas através do telefone (75) 3617-3125.

*Kenna Martins é correspondente do Grupo A TARDE em Feira de Santana

