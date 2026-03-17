Universidades de medicina na Bahia são punidas pelo MEC por baixo desempenho

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Ministério da Educação emite punição para faculdades com baixo desempenho no Enamed - Foto: © Marcelo Camargo | Agência Brasil

Com ao menos oito faculdades baianas inclusas, o Ministério da Educação (MEC) divulgou, nesta terça-feira, 17, a lista de universidades punidas por apresentarem um baixo desempenho no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed).

A portaria também instaurou a “suspensão da possibilidade de celebrar contratos de Financiamento Estudantil (Fies)”.

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De acordo com o ato, os cursos também vão entrar em processo regulatório para aumento de vagas e restrição da possibilidade de participação em outros programas de acesso ao ensino do governo.

Resultados ruins no Enamed

A decisão da punição foi tomada após 107 cursos de medicina (30%) total do país apresentarem resultados ruins no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed).

O exame mede o nível de conhecimento dos alunos na área de atuação. O resultado foi divulgado no mês de fevereiro.

Veja as sanções

Entre as sanções está a proibição de abertura de vagas e o cancelamento do vestibular em faculdades que tiveram notas muito baixas

As punições variam de acordo com a pontuação, que vai de 1 a 5, sendo 5 a mais alta e 1 a mais baixa.

Saiba quais faculdades baianas estão na lista

Centro Universitário Unime;

Faculdades Integradas do Extremo Sul da Bahia;

Afya Faculdade de Ciências Médicas de Vitória da Conquista;

Faculdade Pitágoras de Medicina de Eunápolis;

Afya Faculdade de Ciências Médicas de Itabuna;

Faculdade Ages de Medicina;

Faculdade Ages de Medicina de Irecê;

Centro Universitário Zarns – Salvador.

Confira a lista completa de facilidades punidas

Cursos de medicina com conceito Enade 1 e a partir de 30% e menos de 40% dos concluintes proficientes

Centro Universitário Presidente Sntônio Carlos

Universidade Brasil

Universidade do Contestado

Universidade de Mogi das Cruzes

Universidade Nilton Lins

Centro Universitário de Goiatuba Centro Universitário das Américas

Faculdade da Saúde e Ecologia Humana

Centro Universitário Ceuni – fametro

Faculdade São Leopoldo Mandic de Araras

Faculdade Estácio de Jaraguá do Sul

Faculdade Zarns – Itumbiara

Cursos de medicina com conceito Enade 2 e a partir de 50% e menos de 60% dos concluintes proficientes

Faculdade de Medicina de Barbacena

Universidade Nove de Julho

Centro Universitário de João Pessoa

Universidade Cidade de São Paulo

Faculdade Santa Marcelina

Universidade Luterana do Brasil

Universidade Anhembi Morumbi

Afya Universidade Unigranrio

Centro Universitário de Volta Redonda

Faculdade de Medicina de Campos

Universidade Vale do Rio Doce

Universidade de Taubaté

Universidade Anhanguera

Universidade de Gurupi

Universidade Ceuma

Universidade do Vale do Taquari

Centro Universitário Aparicio Carvalho

Universidade de Itaúna

Centro Universitário Facisa

Centro Universitário Zarns – Salvador

Centro Universitário Unime

Centro Universitário Faminas

Centro Universitário Unifacig

Faculdade São Leopoldo Mandic

Faculdades integradas do extremo sul da bahia

Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga

Faculdade de Minas BH

Faculdade de Enfermagem Nova Esperança de Mossoró – Facene/RN

Centro Universitário Metropolitano da Amazônia

Centro Universitário Vértice

Afya Centro Universitário de Araguaína

Afya Faculdade de Ciências Médicas de Marabá

Afya Faculdade de Ciências Médicas de Vitória da Conquista

Afya Faculdade de Parnaíba

Faculdade Pitágoras de Medicina de Eunapolis

Afya Faculdade de Ciências Médicas de Itabuna

Faculdade Ages de Medicina

Faculdade Atenas Sete Lagoas

Faculdade Ages de Medicina de Irecê

Cursos de medicina com conceito Enade 1 e menos de 30% dos concluintes proficientes