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BRASIL

Universidades de medicina na Bahia são punidas pelo MEC por baixo desempenho

Portaria ainda instaurou a “suspensão da possibilidade de celebrar contratos de Financiamento Estudantil (Fies)”

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

17/03/2026 - 17:28 h

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Ministério da Educação emite punição para faculdades com baixo desempenho no Enamed
Ministério da Educação emite punição para faculdades com baixo desempenho no Enamed -

Com ao menos oito faculdades baianas inclusas, o Ministério da Educação (MEC) divulgou, nesta terça-feira, 17, a lista de universidades punidas por apresentarem um baixo desempenho no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed).

A portaria também instaurou a “suspensão da possibilidade de celebrar contratos de Financiamento Estudantil (Fies)”.

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De acordo com o ato, os cursos também vão entrar em processo regulatório para aumento de vagas e restrição da possibilidade de participação em outros programas de acesso ao ensino do governo.

Resultados ruins no Enamed

A decisão da punição foi tomada após 107 cursos de medicina (30%) total do país apresentarem resultados ruins no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed).

O exame mede o nível de conhecimento dos alunos na área de atuação. O resultado foi divulgado no mês de fevereiro.

Veja as sanções

Entre as sanções está a proibição de abertura de vagas e o cancelamento do vestibular em faculdades que tiveram notas muito baixas

As punições variam de acordo com a pontuação, que vai de 1 a 5, sendo 5 a mais alta e 1 a mais baixa.

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Saiba quais faculdades baianas estão na lista

  • Centro Universitário Unime;
  • Faculdades Integradas do Extremo Sul da Bahia;
  • Afya Faculdade de Ciências Médicas de Vitória da Conquista;
  • Faculdade Pitágoras de Medicina de Eunápolis;
  • Afya Faculdade de Ciências Médicas de Itabuna;
  • Faculdade Ages de Medicina;
  • Faculdade Ages de Medicina de Irecê;
  • Centro Universitário Zarns – Salvador.

Confira a lista completa de facilidades punidas

Cursos de medicina com conceito Enade 1 e a partir de 30% e menos de 40% dos concluintes proficientes

  • Centro Universitário Presidente Sntônio Carlos
  • Universidade Brasil
  • Universidade do Contestado
  • Universidade de Mogi das Cruzes
  • Universidade Nilton Lins
  • Centro Universitário de Goiatuba Centro Universitário das Américas
  • Faculdade da Saúde e Ecologia Humana
  • Centro Universitário Ceuni – fametro
  • Faculdade São Leopoldo Mandic de Araras
  • Faculdade Estácio de Jaraguá do Sul
  • Faculdade Zarns – Itumbiara

Cursos de medicina com conceito Enade 2 e a partir de 50% e menos de 60% dos concluintes proficientes

  • Faculdade de Medicina de Barbacena
  • Universidade Nove de Julho
  • Centro Universitário de João Pessoa
  • Universidade Cidade de São Paulo
  • Faculdade Santa Marcelina
  • Universidade Luterana do Brasil
  • Universidade Anhembi Morumbi
  • Afya Universidade Unigranrio
  • Centro Universitário de Volta Redonda
  • Faculdade de Medicina de Campos
  • Universidade Vale do Rio Doce
  • Universidade de Taubaté
  • Universidade Anhanguera
  • Universidade de Gurupi
  • Universidade Ceuma
  • Universidade do Vale do Taquari
  • Centro Universitário Aparicio Carvalho
  • Universidade de Itaúna
  • Centro Universitário Facisa
  • Centro Universitário Zarns – Salvador
  • Centro Universitário Unime
  • Centro Universitário Faminas
  • Centro Universitário Unifacig
  • Faculdade São Leopoldo Mandic
  • Faculdades integradas do extremo sul da bahia
  • Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga
  • Faculdade de Minas BH
  • Faculdade de Enfermagem Nova Esperança de Mossoró – Facene/RN
  • Centro Universitário Metropolitano da Amazônia
  • Centro Universitário Vértice
  • Afya Centro Universitário de Araguaína
  • Afya Faculdade de Ciências Médicas de Marabá
  • Afya Faculdade de Ciências Médicas de Vitória da Conquista
  • Afya Faculdade de Parnaíba
  • Faculdade Pitágoras de Medicina de Eunapolis
  • Afya Faculdade de Ciências Médicas de Itabuna
  • Faculdade Ages de Medicina
  • Faculdade Atenas Sete Lagoas
  • Faculdade Ages de Medicina de Irecê

Cursos de medicina com conceito Enade 1 e menos de 30% dos concluintes proficientes

  • Universidade Estácio de Sá
  • União das Faculdades dos Grandes Lagos
  • Centro Universitário de Adamantina
  • Faculdade de Dracena
  • Centro Universitário Alfredo Nasser
  • Faculdade Metropolitana
  • Centro Universitário Uninorte
  • Centro Universi

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