BRASIL
Universidades de medicina na Bahia são punidas pelo MEC por baixo desempenho
Portaria ainda instaurou a “suspensão da possibilidade de celebrar contratos de Financiamento Estudantil (Fies)”
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Com ao menos oito faculdades baianas inclusas, o Ministério da Educação (MEC) divulgou, nesta terça-feira, 17, a lista de universidades punidas por apresentarem um baixo desempenho no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed).
A portaria também instaurou a “suspensão da possibilidade de celebrar contratos de Financiamento Estudantil (Fies)”.
De acordo com o ato, os cursos também vão entrar em processo regulatório para aumento de vagas e restrição da possibilidade de participação em outros programas de acesso ao ensino do governo.
Resultados ruins no Enamed
A decisão da punição foi tomada após 107 cursos de medicina (30%) total do país apresentarem resultados ruins no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed).
O exame mede o nível de conhecimento dos alunos na área de atuação. O resultado foi divulgado no mês de fevereiro.
Veja as sanções
Entre as sanções está a proibição de abertura de vagas e o cancelamento do vestibular em faculdades que tiveram notas muito baixas
As punições variam de acordo com a pontuação, que vai de 1 a 5, sendo 5 a mais alta e 1 a mais baixa.
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Saiba quais faculdades baianas estão na lista
- Centro Universitário Unime;
- Faculdades Integradas do Extremo Sul da Bahia;
- Afya Faculdade de Ciências Médicas de Vitória da Conquista;
- Faculdade Pitágoras de Medicina de Eunápolis;
- Afya Faculdade de Ciências Médicas de Itabuna;
- Faculdade Ages de Medicina;
- Faculdade Ages de Medicina de Irecê;
- Centro Universitário Zarns – Salvador.
Confira a lista completa de facilidades punidas
Cursos de medicina com conceito Enade 1 e a partir de 30% e menos de 40% dos concluintes proficientes
- Centro Universitário Presidente Sntônio Carlos
- Universidade Brasil
- Universidade do Contestado
- Universidade de Mogi das Cruzes
- Universidade Nilton Lins
- Centro Universitário de Goiatuba Centro Universitário das Américas
- Faculdade da Saúde e Ecologia Humana
- Centro Universitário Ceuni – fametro
- Faculdade São Leopoldo Mandic de Araras
- Faculdade Estácio de Jaraguá do Sul
- Faculdade Zarns – Itumbiara
Cursos de medicina com conceito Enade 2 e a partir de 50% e menos de 60% dos concluintes proficientes
- Faculdade de Medicina de Barbacena
- Universidade Nove de Julho
- Centro Universitário de João Pessoa
- Universidade Cidade de São Paulo
- Faculdade Santa Marcelina
- Universidade Luterana do Brasil
- Universidade Anhembi Morumbi
- Afya Universidade Unigranrio
- Centro Universitário de Volta Redonda
- Faculdade de Medicina de Campos
- Universidade Vale do Rio Doce
- Universidade de Taubaté
- Universidade Anhanguera
- Universidade de Gurupi
- Universidade Ceuma
- Universidade do Vale do Taquari
- Centro Universitário Aparicio Carvalho
- Universidade de Itaúna
- Centro Universitário Facisa
- Centro Universitário Zarns – Salvador
- Centro Universitário Unime
- Centro Universitário Faminas
- Centro Universitário Unifacig
- Faculdade São Leopoldo Mandic
- Faculdades integradas do extremo sul da bahia
- Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga
- Faculdade de Minas BH
- Faculdade de Enfermagem Nova Esperança de Mossoró – Facene/RN
- Centro Universitário Metropolitano da Amazônia
- Centro Universitário Vértice
- Afya Centro Universitário de Araguaína
- Afya Faculdade de Ciências Médicas de Marabá
- Afya Faculdade de Ciências Médicas de Vitória da Conquista
- Afya Faculdade de Parnaíba
- Faculdade Pitágoras de Medicina de Eunapolis
- Afya Faculdade de Ciências Médicas de Itabuna
- Faculdade Ages de Medicina
- Faculdade Atenas Sete Lagoas
- Faculdade Ages de Medicina de Irecê
Cursos de medicina com conceito Enade 1 e menos de 30% dos concluintes proficientes
- Universidade Estácio de Sá
- União das Faculdades dos Grandes Lagos
- Centro Universitário de Adamantina
- Faculdade de Dracena
- Centro Universitário Alfredo Nasser
- Faculdade Metropolitana
- Centro Universitário Uninorte
- Centro Universi
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