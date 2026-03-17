POLÍCIA
Justiça solta ex-diretora de presídio suspeita de facilitar fuga de 16 presos em Eunápolis
Ex-diretora do Conjunto Penal de Eunápolis é investigada por suspeita de facilitar a fuga de 16 internos em dezembro de 2024
Por Luan Julião
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A ex-diretora do Conjunto Penal de Eunápolis, Joneuma Silva Neres, deixou a prisão na manhã desta terça-feira, 17, após permanecer detida por mais de um ano. Ela saiu da unidade acompanhada da filha, hoje com 8 meses, que nasceu durante o período em que esteve sob custódia.
Joneuma é investigada por suspeita de envolvimento na fuga de 16 internos da unidade prisional, ocorrida em dezembro de 2024. Na ocasião, homens armados invadiram o presídio, dando início à ação que resultou na evasão em massa.
Desde então, as forças de segurança vêm realizando operações para localizar os fugitivos. Até o momento, apenas um deles foi recapturado e outros dois morreram durante ações policiais.
Leia Também:
Recapturado
- Valtinei dos Santos Lima (“Dinei”) – localizado em 6 de setembro de 2025
Mortos em ações policiais
- Anailton Souza Santos (“Nino”) – morto em confronto em Eunápolis (16 de janeiro de 2025)
- Rubens Lourenço dos Santos (“Binho Zoião”) – morto em megaoperação no Rio de Janeiro (outubro de 2025)
Foragidos
- 13 detentos seguem sendo procurados pelas autoridades (nomes não divulgados)
Em mais um desdobramento das investigações, a Polícia Civil cumpriu, no início de março, novos mandados de prisão e de busca e apreensão relacionados ao caso. A ex-diretora esteve entre os alvos da operação. Durante uma das diligências, um suspeito conseguiu escapar após atirar contra os policiais. No local, foram encontrados entorpecentes, quantias em dinheiro e anotações que devem contribuir para o avanço das apurações.
A reportagem procurou o Tribunal de Justiça da Bahia para esclarecer os motivos da soltura de Joneuma Silva Neres, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.
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