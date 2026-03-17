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Pedro Sampaio é anunciado como atração da Micareta de Feira

Prefeito confirma primeiros nomes da festa, que também terá Léo Santana

Kenna Martins*

Por Kenna Martins*

17/03/2026 - 17:05 h

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Pedro Sampaio
Pedro Sampaio -

O prefeito de Feira de Santana anunciou, por meio das redes sociais, as primeiras atrações da Micareta 2026, que este ano será realizada no mês de novembro. Em vídeo publicado no Instagram, o gestor confirmou os nomes de Pedro Sampaio e Léo Santana para a festa.

Na publicação, o prefeito destacou que a escolha atende a pedidos do público e convidou os foliões para o evento. “Atendendo a pedidos, as primeiras atrações da micareta 2026 são Pedro Sampaio e Léo Santana! Nos dias 19, 20, 21, 22 de novembro, conto com vocês para fazermos uma micareta grandiosa, à altura da nossa cidade.”, afirmou.

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Em dezembro, Ronaldo descartou a contratação do cantor Bell Marques, ex-Chiclete com Banana, para a abertura da festa. A decisão, segundo o prefeito, foi motivada pela cobrança do valor solicitado pelo artista, que foi de R$ 1,2 milhão, enquanto o cachê pago na edição do evento deste ano foi de R$ 750 mil.

*Kenna Martins é correspondente do Grupo A TARDE em Feira de Santana

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Tags:

feira de santana Leo Santana Micareta de Feira Pedro Sampaio Prefeito José Ronaldo

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