Teatro para Todos leva apresentações gratuitas para Feira de Santana

Espetáculos serão apresentados no Teatro do Centro de Convenções - Foto: Divulgação/Caio Lirio

O público de Feira de Santana terá a oportunidade de assistir a espetáculos teatrais gratuitos com a chegada do projeto Teatro para Todos – Edição II. A programação acontece nos dias 20 e 21 de março, no Teatro do Centro de Convenções de Feira de Santana, reunindo três montagens que transitam entre o teatro musical, o universo infantojuvenil e a linguagem da palhaçaria.

A iniciativa busca ampliar o acesso da população às artes cênicas e apresentar produções da cena contemporânea, conectando diferentes públicos a experiências teatrais gratuitas.

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A curadoria da programação é assinada pela atriz, pesquisadora e dramaturga Mônica Santana. Segundo ela, a ideia é democratizar o acesso ao teatro "Apostamos na força desse teatro que pode divertir, provocar riso e emoções, pensamento e vontade de transformação. Obras capazes de falar para gente de todas as idades e trajetos, especialmente para aqueles que não têm o hábito de frequentar os teatros”, destaca.

Programação

O primeiro espetáculo a subir ao palco será “Dionísia do Agreste”, na sexta-feira, 20, às 19h30. Inspirada no romance Tieta do Agreste, do escritor Jorge Amado, e na tragédia grega As Bacantes, a montagem apresenta uma “opereta drag” que mistura teatro musical, dança, poesia e performance para narrar a volta da personagem Dionísia à sua cidade natal em busca de vingança.

No sábado, 21, a programação começa às 16h com o espetáculo infantojuvenil “O Mundo das Minhas Palavras”, vencedor do Prêmio Braskem de Teatro. A peça aborda, de forma lúdica e interativa, como as crianças constroem seu vocabulário e suas percepções sobre o mundo.

Encerrando a programação na cidade, às 20h, será apresentado “O Sapato do Meu Tio”, espetáculo que combina drama e comédia por meio do teatro físico e da palhaçaria. A história acompanha a relação entre um palhaço veterano e seu aprendiz, explorando temas como memória, aprendizado e a transmissão de saberes entre gerações.

Passagem por Salvador

Além das apresentações em Feira de Santana, o projeto também realizará espetáculos em Salvador, entre os dias 27 e 29 de março, na Praça Dois de Julho, no Largo do Campo Grande. Na capital baiana, a programação inclui montagens como “Buraquinhos ou o vento é inimigo do picumã”, “Dandara na Terra dos Palmares”, “Namíbia, Não!”, “Infinito” e “Candomblé da Barroquinha”.

*Kenna Martins é correspondente do Grupo A TARDE em Feira de Santana