Prefeitura lança edital de hospital de R$ 260 milhões em Feira

Hospital Municipal terá 110 leitos, UTIs e centro cirúrgico - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Feira de Santana lançou, na manhã desta terça-feira, 10, o edital de licitação para contratação de uma Parceria Público-Privada (PPP) destinada à construção do primeiro Hospital Municipal da cidade. A cerimônia foi conduzida pelo prefeito José Ronaldo (União Brasil), no Paço Municipal Maria Quitéria, reunindo autoridades e profissionais da imprensa.

O edital será publicado na edição desta quarta-feira, 11, do Diário Oficial do Município. A contratação da empresa responsável ocorrerá por meio de leilão na Bolsa de Valores de São Paulo, previsto para ocorrer entre os dias 11 e 15 de maio. A vencedora ficará responsável não apenas pela construção do hospital, mas também pela equipagem, operação e manutenção da unidade de saúde.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Prefeito José Ronaldo (União Brasil) | Foto: Divulgação | Jorge Magalhães

Durante o evento, o prefeito destacou que o projeto arquitetônico e de engenharia foi elaborado pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (Fespsp), em um processo que levou cerca de dez meses para ser concluído. O empreendimento, uma das principais promessas de campanha de Ronaldo, prevê investimentos superiores a R$ 260 milhões.

Estrutura

A unidade hospitalar será construída na Avenida Maria Quitéria, na área onde funcionava a antiga Associação de Proteção à Infância (API), ocupando um terreno de 13.875 metros quadrados.



Segundo o projeto, o hospital contará com 110 leitos de internação, 10 leitos de UTI, centro cirúrgico com duas salas amplas e uma sala de treinamento com capacidade para até 80 pessoas. A estrutura será voltada para a realização de cirurgias eletivas e também contará com leitos de retaguarda destinados a pacientes que necessitam de internação clínica.

O hospital também será equipado com um moderno parque tecnológico de bioimagem, oferecendo exames de tomografia, ressonância magnética e ultrassonografia. O equipamento será de alta complexidade e totalmente voltado para o atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Melhorar o atendimento

Durante o lançamento, o prefeito ressaltou a importância do projeto para a rede pública municipal de saúde. “É um desafio, uma ousadia muito grande sonhar com um projeto como este para ser realizado em Feira de Santana”, afirmou, revelando que as obras devem ser concluídas em 2028.

José Ronaldo também destacou que o hospital ajudará a ampliar as opções de internamento na cidade. “Será mais uma opção a nível de internamento, mais uma opção onde você vai poder internar um paciente que está em uma UPA, na policlínica. Então, dentro daquilo que o hospital vai ser escalado para atender, você vai facilitar e agilizar esses internamentos”, disse o prefeito.

O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Matos, classificou o lançamento do edital como um momento histórico para Feira de Santana. “Estamos testemunhando um dos maiores marcos, não só da saúde do município, mas de toda a história da cidade. É um hospital gigantesco”, destacou.

*Kenna Martins é correspondente do Grupo A TARDE em Feira de Santana

