Vereadores de Feira aprovam empréstimo milionário para obras na saúde

A Câmara Municipal de Feira de Santana aprovou, na manhã desta quara-feira, 4, o Projeto de Lei nº 29/2026, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a Prefeitura a contratar um empréstimo no valor de R$ 15.991.890,00para investimentos na ampliação e melhoria da infraestrutura da saúde básica no município. A proposta foi aprovada com votos favoráveis de vereadores da base governista e também da oposição.

De acordo com a proposição, os recursos serão destinados ao financiamento de obras e aquisição de equipamentos para fortalecer a rede municipal de saúde. A verba contratada contemplará iniciativas de construção ou ampliação de Unidades Básicas de Saúde (UBS), da Policlínica Municipal, de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e de Unidade Odontológica Móvel (UOM). Os projetos, conforme o líder da bancada governista, vereador José Carneiro (União Brasil), foram elaborados pelo Poder Executivo e já obtiveram aprovação junto ao Ministério da Saúde.

Melhorar os serviços

Durante a sessão, o presidente da Casa, vereador Marcos Lima, destacou o compromisso do Legislativo com o desenvolvimento da cidade e agradeceu aos parlamentares pela aprovação da matéria. “Esta Casa demonstra, mais uma vez, seu compromisso com o desenvolvimento de Feira de Santana. A aprovação deste projeto é resultado do entendimento de que a saúde precisa ser prioridade. Parabenizo e agradeço a todos os vereadores, inclusive os da oposição, que compreenderam a importância dessa iniciativa para a nossa população”, afirmou.

O vereador Flávio Arruda, mais conhecido como Galeguinho SPA, do União Brasil, também enalteceu a postura dos colegas e a relevância do investimento para o município. “Quando se trata de melhorar os serviços públicos e ampliar o atendimento na saúde, precisamos agir com responsabilidade e união. A Câmara cumpre seu papel ao autorizar um investimento que vai beneficiar diretamente a população”, declarou.

