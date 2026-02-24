Deyvid Bacelar defende mais representatividade feirense em Brasília

Deyvid Bacelar cobra mais representatividade feirense na Câmara federal - Foto: Lula Bonfim / Ag. A Tarde

Coordenador geral da Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras (FUP) e pré-candidato a deputado federal, Deyvid Bacelar (PT) reforçou, nesta terça-feira, 24, a necessidade de ampliar a presença política de Feira de Santana na Câmara dos Deputados. A declaração foi feita durante entrevista ao programa Levante a Voz, da Rádio Sociedade News FM.

Bacelar destacou o crescimento populacional e econômico do município e apontou que esse dinamismo ainda não se reflete na representação parlamentar federal. Segundo ele, apesar da cidade reunir cerca de 430 mil eleitores, o número de representantes eleitos da região tem sido insuficiente para atender às demandas sociais, econômicas e de infraestrutura.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Feira cresceu, as necessidades aumentaram, mas o número de representantes diminuiu. Isso impacta diretamente na capacidade de atrair investimentos e políticas públicas para a nossa população”, afirmou o petista, defendendo a importância de "fortalecer a representatividade do interior baiano no Congresso Nacional, ampliando a voz de Feira nas decisões federais".

Cenário político

Sobre o sobre o cenário político estadual e nacional, Deyvid ressaltou que a federação entre PT, PCdoB e PV disputará posições estratégicas na Bahia, estado que possui 39 deputados federais. "A base governista tem uma maioria estreita na bancada, o que torna a eleição de mais representantes alinhados com as pautas de Feira de Santana ainda mais relevante", pontuou.

O pré-candidato ainda criticou o volume recente de emendas parlamentares destinadas a Feira de Santana, classificando-o como insuficiente diante das necessidades crescentes do município. "É fundamental eleger parlamentares com atuação permanente em Brasília, capazes de buscar recursos, destravar projetos em ministérios e acompanhar políticas públicas até a sua concretização no território local", avaliou.

Entre as prioridades apontadas estão "investimentos em infraestrutura, mobilidade urbana, educação, saúde, segurança pública e políticas ambientais voltadas à preservação dos recursos hídricos e das lagoas da cidade".

*Kenna Martins é correspondente do Grupo A Tarde em Feira de Santana