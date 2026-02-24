Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FORÇA POLÍTICA

Deyvid Bacelar defende mais representatividade feirense em Brasília

Petista afirma que maior presença na Câmara pode garantir mais investimentos para a cidade

Kenna Martins*

Por Kenna Martins*

24/02/2026 - 16:50 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Deyvid Bacelar cobra mais representatividade feirense na Câmara federal
Deyvid Bacelar cobra mais representatividade feirense na Câmara federal -

Coordenador geral da Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras (FUP) e pré-candidato a deputado federal, Deyvid Bacelar (PT) reforçou, nesta terça-feira, 24, a necessidade de ampliar a presença política de Feira de Santana na Câmara dos Deputados. A declaração foi feita durante entrevista ao programa Levante a Voz, da Rádio Sociedade News FM.

Bacelar destacou o crescimento populacional e econômico do município e apontou que esse dinamismo ainda não se reflete na representação parlamentar federal. Segundo ele, apesar da cidade reunir cerca de 430 mil eleitores, o número de representantes eleitos da região tem sido insuficiente para atender às demandas sociais, econômicas e de infraestrutura.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Feira cresceu, as necessidades aumentaram, mas o número de representantes diminuiu. Isso impacta diretamente na capacidade de atrair investimentos e políticas públicas para a nossa população”, afirmou o petista, defendendo a importância de "fortalecer a representatividade do interior baiano no Congresso Nacional, ampliando a voz de Feira nas decisões federais".

Cenário político

Sobre o sobre o cenário político estadual e nacional, Deyvid ressaltou que a federação entre PT, PCdoB e PV disputará posições estratégicas na Bahia, estado que possui 39 deputados federais. "A base governista tem uma maioria estreita na bancada, o que torna a eleição de mais representantes alinhados com as pautas de Feira de Santana ainda mais relevante", pontuou.

O pré-candidato ainda criticou o volume recente de emendas parlamentares destinadas a Feira de Santana, classificando-o como insuficiente diante das necessidades crescentes do município. "É fundamental eleger parlamentares com atuação permanente em Brasília, capazes de buscar recursos, destravar projetos em ministérios e acompanhar políticas públicas até a sua concretização no território local", avaliou.

Entre as prioridades apontadas estão "investimentos em infraestrutura, mobilidade urbana, educação, saúde, segurança pública e políticas ambientais voltadas à preservação dos recursos hídricos e das lagoas da cidade".

*Kenna Martins é correspondente do Grupo A Tarde em Feira de Santana

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Câmara dos Deputados Câmara Federal Deyvid Bacelar eleições 2026 feira de santana políticas públicas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Deyvid Bacelar cobra mais representatividade feirense na Câmara federal
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Deyvid Bacelar cobra mais representatividade feirense na Câmara federal
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Deyvid Bacelar cobra mais representatividade feirense na Câmara federal
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

Deyvid Bacelar cobra mais representatividade feirense na Câmara federal
Play

Vídeo: Lula chega ao Carnaval de Salvador ao lado de Janja

x