Fábrica de cosméticos irregular é interditada em Feira de Santana

Empresa atuava no varejo e atacado sem licença sanitária e com itens sem autorização da Anvisa - Foto: Renata Leite | PMFS

Após denúncia de consumidores que relataram agravamento de problemas de saúde, uma distribuidora de cosméticos foi interditada na manhã desta quarta-feira, 4, na Avenida Artêmia Pires, bairro SIM, na didade de Feira de Santana, no centro-norte da Bahia.

A empresa atua na fabricação e comercialização de produtos capilares no município. A fiscalização foi realizada pela Vigilância Sanitária Municipal, com apoio do Núcleo Regional de Saúde, diante da suspeita de risco à saúde pública.

Durante a inspeção, equipes da Divisão de Vigilância Sanitária (Divisa) solicitaram a documentação obrigatória e constataram que o estabelecimento não possui alvará sanitário nem alvará de funcionamento. Apesar da ausência das autorizações, a empresa opera no endereço desde 2025. Antes, o imóvel funcionava como supermercado.

Sem registro da Anvisa

Além das irregularidades administrativas, os fiscais identificaram a comercialização de produtos sem regularização junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Entre os itens recolhidos estavam condicionador, máscara capilar, retexturizador, gloss e leave-in.

Interdição aconteceu após denúncias de consumidores | Foto: Renata Leite | PMFS

Segundo a chefe da Vigilância Sanitária, Thaís Marques, o estabelecimento permanecerá fechado até que todas as pendências sejam sanadas junto à Secretaria Municipal de Saúde e os produtos recolhidos passarão por análise, e o caso seguirá sob acompanhamento dos órgãos competentes.

“A equipe apurou a denúncia e confirmou que a distribuidora, que atua no varejo e no atacado, funciona de forma irregular perante a Vigilância Sanitária e outros órgãos. Diante do risco à saúde pública, determinamos a interdição do local”, afirmou.

*Kenna Martins é correspondente do Grupo A TARDE em Feira de Santana

