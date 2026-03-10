Menu
INVESTIMENTO

Ambulâncias: Jerônimo Rodrigues fortalece saúde em Santaluz

Governador se reuniu com comitiva do município nesta terça-feira, 10

Redação

Por Redação

10/03/2026 - 12:25 h | Atualizada em 10/03/2026 - 12:56

Governador Jerônimo Rodrigues (PT) teve reunião com comitiva da cidade de Santaluz, na manhã desta terça-feira, 10
Governador Jerônimo Rodrigues (PT) teve reunião com comitiva da cidade de Santaluz, na manhã desta terça-feira, 10

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), entregou duas ambulâncias e equipamentos de saúde à cidade de Santaluz, no nordeste do estado, durante reunião com uma comitiva do município, na manhã desta terça-feira, 10, na Governadoria, Centro Administrativo da Bahia (CAB).

No encontro, a cidade foi contemplada também com:

  • um veículo para Tratamento Fora do Domicílio (TFD);
  • além de kit odontológico — eles serão destinados à rede municipal de saúde.

Investimentos

O gestor estadual ainda afirmou que mantém conversas com a prefeitura para novas ações e entregas à cidade.

"Manhã de diálogo com o prefeito de Santaluz, Dr. Arismário, secretários municipais, deputados e nossa equipe de governo. Conversamos sobre novas ações para o município, como expansão do sistema de abastecimento de água, obras nas escolas estaduais e projetos que seguirão para licitação", afirmou o governador Jerônimo Rodrigues.

Leia Também:

PM morto em Santaluz: seis mortos, três presos e o que falta esclarecer
A TARDE Educação movimenta jornada pedagógica em Santaluz
PSD matura convite de Jerônimo para vaga de vice: “Temos excelentes nomes”
Em reunião com Jerônimo, Motta promete pautar projetos sobre o cacau

Nos últimos três anos, o município já recebeu cerca de R$ 63 milhões em investimentos estaduais. Entre as ações estão:

  • obras de pavimentação;
  • implantação de sistemas de abastecimento de água;
  • construção de escola de tempo integral;
  • uma nova delegacia.

Avaliação

O prefeito Arismário Barbosa Junior, também conhecido como Dr. Arismário (Avante), avaliou de forma positiva o encontro com o chefe do Executivo estadual.

“Discutimos temas importantes e saímos com a convicção de que Jerônimo Rodrigues seguirá levando benefícios e investimentos para o nosso município”, destacou.

