Ambulâncias: Jerônimo Rodrigues fortalece saúde em Santaluz
Governador se reuniu com comitiva do município nesta terça-feira, 10
Por Redação
O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), entregou duas ambulâncias e equipamentos de saúde à cidade de Santaluz, no nordeste do estado, durante reunião com uma comitiva do município, na manhã desta terça-feira, 10, na Governadoria, Centro Administrativo da Bahia (CAB).
No encontro, a cidade foi contemplada também com:
- um veículo para Tratamento Fora do Domicílio (TFD);
- além de kit odontológico — eles serão destinados à rede municipal de saúde.
Investimentos
O gestor estadual ainda afirmou que mantém conversas com a prefeitura para novas ações e entregas à cidade.
"Manhã de diálogo com o prefeito de Santaluz, Dr. Arismário, secretários municipais, deputados e nossa equipe de governo. Conversamos sobre novas ações para o município, como expansão do sistema de abastecimento de água, obras nas escolas estaduais e projetos que seguirão para licitação", afirmou o governador Jerônimo Rodrigues.
Nos últimos três anos, o município já recebeu cerca de R$ 63 milhões em investimentos estaduais. Entre as ações estão:
- obras de pavimentação;
- implantação de sistemas de abastecimento de água;
- construção de escola de tempo integral;
- uma nova delegacia.
Avaliação
O prefeito Arismário Barbosa Junior, também conhecido como Dr. Arismário (Avante), avaliou de forma positiva o encontro com o chefe do Executivo estadual.
“Discutimos temas importantes e saímos com a convicção de que Jerônimo Rodrigues seguirá levando benefícios e investimentos para o nosso município”, destacou.
