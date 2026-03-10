Ambulâncias: Jerônimo Rodrigues fortalece saúde em Santaluz

Siga o A TARDE no Google

Governador Jerônimo Rodrigues (PT) teve reunião com comitiva da cidade de Santaluz, na manhã desta terça-feira, 10 - Foto: Amanda Ercília / GOVBA

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), entregou duas ambulâncias e equipamentos de saúde à cidade de Santaluz, no nordeste do estado, durante reunião com uma comitiva do município, na manhã desta terça-feira, 10, na Governadoria, Centro Administrativo da Bahia (CAB).

No encontro, a cidade foi contemplada também com:

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

um veículo para Tratamento Fora do Domicílio (TFD);

além de kit odontológico — eles serão destinados à rede municipal de saúde.

Investimentos

O gestor estadual ainda afirmou que mantém conversas com a prefeitura para novas ações e entregas à cidade.

"Manhã de diálogo com o prefeito de Santaluz, Dr. Arismário, secretários municipais, deputados e nossa equipe de governo. Conversamos sobre novas ações para o município, como expansão do sistema de abastecimento de água, obras nas escolas estaduais e projetos que seguirão para licitação", afirmou o governador Jerônimo Rodrigues.

Nos últimos três anos, o município já recebeu cerca de R$ 63 milhões em investimentos estaduais. Entre as ações estão:

obras de pavimentação;

implantação de sistemas de abastecimento de água;

construção de escola de tempo integral;

uma nova delegacia.

Avaliação

O prefeito Arismário Barbosa Junior, também conhecido como Dr. Arismário (Avante), avaliou de forma positiva o encontro com o chefe do Executivo estadual.

“Discutimos temas importantes e saímos com a convicção de que Jerônimo Rodrigues seguirá levando benefícios e investimentos para o nosso município”, destacou.