José Ronaldo freia anúncio de apoio para 2026: "Dúvidas”

José Ronaldo, prefeito de Feira de Santana - Foto: Margarida Neide / Ag. A Tarde

O prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho (União Brasil), afirmou que ainda não tem uma posição definida sobre seu apoio nas eleições estaduais de 2026 e reforçou que sua decisão só será anunciada no final de março, quando, segundo ele, prazos partidários importantes estarão mais próximos.

Segundo ele, o fim de março foi escolhido estrategicamente por coincidir com o período que antecede o encerramento das filiações partidárias, bem como o prazo para que possíveis candidatos confirmem seus partidos para disputa. “Essa data tem grande importância no contexto político nacional”, disse em entrevista aos programas Jornal do Meio, da Rádio Princesa FM, e De Olho na Cidade, da Rádio Sociedade News FM.

Sem precipitação



Questionado sobre os rumores envolvendo um eventual apoio ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) ou ao ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), Ronaldo explicou que a escolha depende de uma avaliação cuidadosa do cenário político e do calendário eleitoral. “Política exige muito raciocínio. Minha experiência me ensinou a não me precipitar”, afirmou.

Em meio às especulações, o prefeito admitiu que ainda reflete internamente sobre sua decisão. “Minha cabeça tem dúvidas, eu mesmo me questiono. Chegaremos a uma conclusão e levaremos adiante, com fé em Deus”, completou José Ronaldo.

*Kenna Martins é correspondente do Grupo A Tarde em Feira de Santana

