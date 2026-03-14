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TURNÊ

Luan Santana anuncia show inédito em Salvador; saiba data

Turnê do artista viaja pelo Brasil relembrando seus maiores sucessos

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

14/03/2026 - 11:51 h

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Luan Santana anuncia show em Salvador
Luan Santana anuncia show em Salvador -

Luan Santana anunciou nesta sexta-feira, 13, a passagem da turnê “Registro Histórico” por Salvador. Em anúncio das datas da apresentação, o artista marcou encontro com o público baiano para o dia 22 de agosto.

As informações sobre local e preço dos ingressos ainda não foram divulgadas pela produção da turnê.

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Sobre a turnê

A atual turnê do artista viaja pelo Brasil com a proposta de passear pelas diferentes fases de sua carreira musical.

No repertório, diversos sucessos do cantor sertanejo estão confirmados, entre eles as músicas Meteoro da Paixão e Você Não Sabe O Que É Amor.

A turnê teve início na região Sul do país no final de 2025, quando Luan reuniu mais de 70 mil pessoas em duas noites de shows na Arena da Baixada, em Curitiba.

Preço dos ingressos

A venda e os valores dos ingressos para o show em Salvador ainda não foram divulgados. No entanto, em outras cidades, como São Paulo, os preços começam a partir de R$ 97,50, podendo chegar a R$ 195 na inteira.

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