MÚSICA
Hits das pistas dos anos 90 e 2000 voltam à cena em festa no Rio Vermelho
Festa Megaritz aposta em nostalgia
Por Redação
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O Chupito Bar recebe, neste sábado, 14, a festa Megaritz, evento que reúne dois DJs ligados à cena da música eletrônica em Salvador. A proposta da noite é revisitar sucessos da house e da dance music que marcaram as pistas nas décadas de 1990 e 2000.
A programação contará com apresentações de DJ Santz e Patricktor4. Amigos de longa data, os artistas se alternam na cabine com sets voltados a clássicos do gênero, reunindo faixas conhecidas do público que frequentou as pistas nesse período.
Com mais de três décadas de atuação na música, DJ Santz construiu trajetória ligada à pesquisa musical e à cultura das pistas, participando de clubes, eventos e festivais no Brasil e no exterior. Ao longo da carreira, também produziu trilhas para desfiles de moda, remixes e composições próprias.
Patricktor4 — nome artístico de Patrick Torquato — atua como DJ e produtor musical. Atualmente, também é responsável pela curadoria musical do Chupito. Ele é criador da festa Baile Tropical, evento que já passou por diferentes países e reúne sonoridades que transitam entre ritmos tropicais, latinos e eletrônicos.
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Além da programação musical, a noite marca o lançamento de um novo drink autoral no bar. Batizado de Caju Limão, o coquetel passa a integrar o cardápio da casa e combina cachaça amburana, cordial de caju, compota artesanal de caju, xarope de canela e soda de gengibre. A bebida será apresentada ao público durante o evento e terá valor de R$ 27.
Localizado no bairro do Rio Vermelho, o Chupito funciona inicialmente como gastrobar, com cardápio de drinks autorais e pratos pensados para compartilhar, assinados pelo chef José Morchón, também responsável pelo restaurante La Taperia. Ao longo da noite, a programação musical passa a ocupar papel central e o espaço assume dinâmica de music bar.
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