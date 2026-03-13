Palco do Rock confirma edição no Pelourinho neste sábado

O Palco do Rock, em Piatã - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

O Centro Histórico de Salvador segue com programação cultural diversificada nos largos do Pelourinho, reunindo música, dança, atividades de saúde e encontros culturais ao longo dos próximos dias. As ações acontecem em espaços como os Largos Quincas Berro D’Água e Tereza Batista, fortalecendo a ocupação cultural do território e ampliando as opções de lazer para moradores e visitantes.

Neste sábado, 14, o Largo Tereza Batista recebe o After Palco do Rock 2026, a partir das 18h30, em clima de confraternização pela realização da 32ª edição do tradicional festival. O encontro reúne artistas, produtores e público que acompanham o evento, celebrando a trajetória de um dos mais importantes festivais dedicados ao rock na Bahia. A entrada é gratuita.

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Vão se apresentar as bandas Cobra de Coleira, Martin Mendonça, Suffocation of Soul e Eskrota.

Também no sábado , o Largo Quincas Berro D’Água volta a sediar o Festival Pelourinho Cultural, com shows de Faustão, às 19h, e Magary, às 21h. As apresentações são gratuitas e integram a programação musical do projeto.

No domingo, 15, o Largo Quincas Berro D’Água será palco do FitDance Colors ás 8h, evento que reúne praticantes e instrutores da modalidade em uma grande celebração da dança. Realizado há mais de cinco anos em diversas cidades do país, o encontro promove um grande aulão coletivo, marcado pelo uso de pós coloridos inspirados no Festival Holi, criando um ambiente festivo que celebra a alegria, a inclusão e o movimento. O acesso ao evento será mediante ingresso no local.

Já na terça-feira, 17, o Largo Tereza Batista recebe mais uma edição do Movimento Pelô, iniciativa voltada à promoção da saúde, bem-estar e interação social no Centro Histórico. A atividade acontece das 7h às 8h e oferece aulas gratuitas de zumba conduzidas pelo professor Marcos Xavier, abertas ao público.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO PELOURINHO

SÁBADO (14/03)

- LARGO TEREZA BATISTA

Atração: After Palco do Rock 2026

18h30

Entrada gratuita

- LARGO QUINCAS BERRO D'ÁGUA

Atração: Festival Pelourinho Cultural

Shows de Faustão e Magary

19h

Entrada gratuita

DOMINGO (15/03)

- LARGO QUINCAS BERRO D'ÁGUA

Atração: FitDance Colors

8h

Ingressos no local

TERÇA-FEIRA (17/03)

- LARGO TEREZA BATISTA

Atração: Movimento Pelô - Aulas de Zumba

Com o professor Marcos Xavier

7h

Entrada gratuita