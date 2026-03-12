Turnê de K-pop chega a Salvador com estrelas da cena sul-coreana

Espetáculo acontece no dia 21 de abril em Salvador - Foto: Divulgação

Os fãs de K-pop em Salvador já têm um encontro marcado em 2026. A capital baiana está entre as cidades brasileiras confirmadas na 2026 WAY BETTER WORLD TOUR: GLOBAL WARMING, turnê que reúne artistas da cena sul-coreana contemporânea e promete aproximar o público brasileiro de um lado mais autoral do gênero.

Na cidade, o espetáculo acontece no dia 21 de abril, às 19h30, no Teatro Faresi, na Ondina. Os ingressos custam a partir de R$ 120, e a abertura dos portões está prevista para 18h30.

A turnê passará por 12 cidades brasileiras entre março e abril e também inclui apresentações no Nordeste. Antes de Salvador, o projeto chega a Fortaleza, no dia 11 de abril, e ao Recife, no dia 12 de abril.



Artistas da nova geração do K-pop

A turnê reúne os artistas HELLO GLOOM, from20, KANG YUCHAN (A.C.E) e LIM SEJUN (VICTON), que integram o elenco da empresa sul-coreana WAY BETTER, voltada ao desenvolvimento de artistas solo e projetos autorais na música pop asiática.

A WAY BETTER é um coletivo artístico independente sul-coreano, fundado por from20 e HELLO GLOOM, com foco na liberdade criativa e na autenticidade artística, afastando-se dos padrões tradicionais da indústria do K-pop. Recentemente eles lançaram o single em conjunto “119”.

“É muito importante levar o K-POP para lugares onde há fãs, mas para onde normalmente os artistas não vão. Será uma oportunidade imperdível para as pessoas conhecerem um estilo de K-POP autêntico e inovador”, explica Junwon Park, diretor da K-Beat.

Projeto aposta em identidade artística

A WAY BETTER atua de forma integrada nas áreas de música, audiovisual e moda, com foco em identidade artística, autenticidade e inovação, guiada pelo conceito Better Dreams, Better Things and Better Ways.

A 2026 WAY BETTER WORLD TOUR: GLOBAL WARMING reforça a estratégia de expansão internacional da empresa e aposta em apresentações próximas do público, repertório diverso e experiências que evidenciam a identidade artística de cada um dos artistas envolvidos.

Quem são os artistas da turnê

from20 iniciou sua trajetória na indústria musical como integrante do grupo BIGSTAR, que encerrou suas atividades em 2019. Após o fim do grupo, o artista deu início à sua carreira solo em março de 2021, com o lançamento do single digital 1st Single [20; Still Greedy For Juicy, I’m Kissing This 20], marcando uma nova fase artística mais autoral.

HELLO GLOOM, também conhecido como Ungjae, é cantor, compositor e rapper. É autor de 'Mamacita'. Ele fez parte do grupo IMFACT, que teve suas atividades encerradas em 2022. No mesmo ano, deu início à sua carreira solo com o EP Because I Was Young Boy, trabalho que consolidou sua identidade musical e ampliou seu reconhecimento como artista completo.

Já Kang Yuchan (A.C.E), anteriormente conhecido como Chan, é cantor, ator e ator de musicais. Ele é o membro mais novo do grupo A.C.E e também integrou o grupo projeto UNB.

Em março de 2025, foi anunciado o fim do contrato do A.C.E com a Beat Interactive e, em abril do mesmo ano, Yuchan assinou com a WAY BETTER. Sua estreia solo aconteceu em julho de 2025 com o single digital Champagne Poppin. Além da música, o artista também participou do web drama Twenty-Twenty.

Lim Sejun (VICTON) é cantor e compositor e ficou conhecido como integrante do grupo VICTON, no qual estreou em 2016. Após sua saída da IST Entertainment no final de 2024, assinou contrato com a WAY BETTER em fevereiro de 2025. Sua estreia solo ocorreu em maio do mesmo ano com o single You’re My Summer, lançado antes de sua primeira turnê asiática de fan meetings.

2026 WAY BETTER WORLD TOUR: GLOBAL WARMING