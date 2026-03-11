Quanto um artista ganha com música no Spotify? Números surpreendem

Spotify divulga relatório e detalha valores pagos pela plataforma - Foto: Divulgação

Divulgado nesta quarta-feira, 11, pelo Spotify, o relatório Loud & Clear detalha alguns valores pagos pela plataforma aos artistas. Em 2025, o 100.000º artista mais bem pago do mundo na plataforma “gerou” mais de US$ 7.300 (cerca de R$ 37.600) em royalties.

Segundo o levantamento, “artistas em ascensão” arrecadaram cerca de R$ 3 mil por mês no Spotify. Importante destacar, porém, que eles não ficam com todo esse valor.

Do total, uma parte é repassada à gravadora ou distribuidora e a outra à editora. Não dá para saber qual é o valor que chega para o artista, pois a cifra final depende do contrato individual de cada um.

O valor pago pelo Spotify aos artistas não é fixo e pode variar até mesmo de acordo com o país. Considerando a estimativa média de US$ 0,003 a US$ 0,005 por reprodução, isso significa que são artistas com um catálogo que soma entre 1,2 milhão e 2,7 milhões de streams por ano.

A conta é feita a partir de exemplos divulgados pela própria empresa.

E no Brasil?

Afunilando para o Brasil, os artistas “em ascensão” que recebem esse valor seriam os que têm cerca de 150 mil plays por mês, ou entre 40 e 80 mil ouvintes mensais.

É o caso de artistas elogiados e até mais conhecidos na música brasileira, como Linn da Quebrada, Rod Melim e Luísa e os Alquimistas.

Como é feito o pagamento?

As músicas no Spotify geram dois tipos de royalties: de gravação e publicação. Segundo a plataforma, em linhas gerais, uma parte vai para a gravadora/distribuidora e outra vai para a editora.

Essas entidades também levam uma porcentagem e, em seguida, repassam o valor para os artistas e compositores, respectivamente.

Explicação do Spotify sobre como são pagos os royalties | Foto: Divulgação

Já o valor por stream não é fixo e depende do tamanho daquele artista no mercado nacional ou global.

“Por exemplo, se as músicas de um artista representam 1 em cada 1.000 streams no Spotify no México, seu detentor de direitos autorais ou distribuidor recebe US$ 1 a cada US$ 1.000 do fundo de royalties do México. O fundo de royalties total em cada mercado é baseado nas receitas de assinaturas e publicidade musical geradas naquele local”, explica a plaforma.

Confira o relatório completo divulgado pelo Spotify: