Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MÚSICA

Spotify confirma que hackers acessaram milhões de músicas do serviço

Hackers alegaram que o volume coletado representa 99,6% das reproduções totais

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

22/12/2025 - 15:53 h
Plataforma Spotify
Plataforma Spotify -

O Spotify desativou, nesta segunda-feira, 22, as contas de um grupo de hackers ativistas que alegam ter "copiado" 86 milhões de músicas e metadados de 256 milhões de faixas da plataforma.

O grupo Anna's Archives afirma ter realizado um scraping massivo para criar um acervo público, atingindo quase 100% do catálogo do serviço. A empresa reforçou que os dados dos usuários estão seguros e que novas medidas de proteção já foram implementadas.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em uma publicação oficial, os hackers alegaram que o volume coletado representa 99,6% das reproduções totais do Spotify. O objetivo seria formar um "arquivo de conservação" aberto, permitindo, em teoria, que qualquer pessoa crie seu próprio acervo gratuito.

Na prática, no entanto, o uso desses arquivos implicaria em violações gravíssimas de direitos autorais.

Leia Também:

Da estreia ao adeus: Gil e tudo que o Tempo Rei nos deixaram
Xamã é anunciado em festival no interior da Bahia
Natal das Estrelas emociona Salvador e une música, solidariedade e grandes vozes

Resposta do Spotify e combate à pirataria

Em nota, o Spotify confirmou que identificou e bloqueou os perfis envolvidos no acesso ilegal. A plataforma garantiu que monitora atividades suspeitas de forma contínua para proteger a comunidade artística.

"Desde o primeiro dia, apoiamos a comunidade artística na luta contra a pirataria e estamos trabalhando ativamente para proteger os criadores", declarou a empresa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

hackers MÚSICAS spotify

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Plataforma Spotify
Play

Vídeo: Ivete surge emocionada ao cantar música romântica após separação

Plataforma Spotify
Play

Escandurras leva o samba às ruas de Salvador em novo audiovisual

Plataforma Spotify
Play

"Respeita": Ivete chega a show em Salvador com camisa do Vitória

Plataforma Spotify
Play

Gilberto Gil se emociona com homenagem de Geraldo Azevedo; vídeo

x