Spotify confirma que hackers acessaram milhões de músicas do serviço
Hackers alegaram que o volume coletado representa 99,6% das reproduções totais
Por Isabela Cardoso
O Spotify desativou, nesta segunda-feira, 22, as contas de um grupo de hackers ativistas que alegam ter "copiado" 86 milhões de músicas e metadados de 256 milhões de faixas da plataforma.
O grupo Anna's Archives afirma ter realizado um scraping massivo para criar um acervo público, atingindo quase 100% do catálogo do serviço. A empresa reforçou que os dados dos usuários estão seguros e que novas medidas de proteção já foram implementadas.
Em uma publicação oficial, os hackers alegaram que o volume coletado representa 99,6% das reproduções totais do Spotify. O objetivo seria formar um "arquivo de conservação" aberto, permitindo, em teoria, que qualquer pessoa crie seu próprio acervo gratuito.
Na prática, no entanto, o uso desses arquivos implicaria em violações gravíssimas de direitos autorais.
Resposta do Spotify e combate à pirataria
Em nota, o Spotify confirmou que identificou e bloqueou os perfis envolvidos no acesso ilegal. A plataforma garantiu que monitora atividades suspeitas de forma contínua para proteger a comunidade artística.
"Desde o primeiro dia, apoiamos a comunidade artística na luta contra a pirataria e estamos trabalhando ativamente para proteger os criadores", declarou a empresa.
