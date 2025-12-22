Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FABI

Xamã é anunciado em festival no interior da Bahia

Evento acontecerá em fevereiro de 2026

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

22/12/2025 - 10:45 h
Imagem ilustrativa da imagem Xamã é anunciado em festival no interior da Bahia
-

Cantor e ator, Xamã é a primeira atração confirmada do I Festival do Artesanato Baiano Indígena e da Economia Solidária (Fabi). O evento acontece entre os dias 6 e 8 de fevereiro, na Aldeia Indígena Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabrália, no Extremo Sul do estado.

”Será um vetor importante na geração de renda, de trabalho, para que nós possamos melhorar as condições de vida das pessoas”, destaca o titular da Setre, Augusto Vasconcelos.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Com a promessa de ser um marco na valorização da cultura e economia dos povos originários, o festival contará com feira de artesanato, oficinas formativas, exposição fotográfica, painéis com ativistas, cozinha show, desfile de moda artesanal e shows culturais .

Para o presidente da Federação Indígena das Nações Pataxó e Tupinambá do Extremo Sul da Bahia (FINPAT), Kâhu Pataxó, a construção do Fabi é desafiadora.

"É necessário construir um evento do tamanho dos povos indígenas da Bahia, demarcar o espaço e fazer com que o Fabi entre no calendário anual”, explicou.

Valorização do artesanato ancestral

Leia Também:

Augusto Vasconcelos celebra o 2º Festival Nacional de Artesanato
Procissões, samba e artesanato: Cachoeira celebra Festa da Boa Morte
Forte no São João, artesanato baiano ganha stand especial no Parque de Exposições

O evento é construído de forma coletiva e será realizado em um território simbólico da resistência dos povos originários, valorizando o artesanato ancestral e outros saberes tradicionais, como a medicina e a gastronomia.

O superintendente de Economia Solidária e Cooperativismo da Setre, Wenceslau Júnior, ressalta o papel dos Centros Públicos de Economia Solidária (Cesol) no apoio aos empreendimentos indígenas, especialmente no extremo sul do estado.

“Somente o Cesol Costa do Descobrimento, por exemplo, atende atualmente 56 empreendimentos indígenas, que atuam em cerca de 25 comunidades da região, evidenciando o impacto direto dessas políticas públicas”, elenca.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Artesanato Ancestral cultura indígena economia solidária Festival do Artesanato Baiano povos originários xamã

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vídeo: Ivete surge emocionada ao cantar música romântica após separação

Play

Escandurras leva o samba às ruas de Salvador em novo audiovisual

Play

"Respeita": Ivete chega a show em Salvador com camisa do Vitória

Play

Gilberto Gil se emociona com homenagem de Geraldo Azevedo; vídeo

x