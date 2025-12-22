Xamã é anunciado em festival no interior da Bahia

- Foto: Divulgação

Cantor e ator, Xamã é a primeira atração confirmada do I Festival do Artesanato Baiano Indígena e da Economia Solidária (Fabi). O evento acontece entre os dias 6 e 8 de fevereiro, na Aldeia Indígena Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabrália, no Extremo Sul do estado.

”Será um vetor importante na geração de renda, de trabalho, para que nós possamos melhorar as condições de vida das pessoas”, destaca o titular da Setre, Augusto Vasconcelos.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com a promessa de ser um marco na valorização da cultura e economia dos povos originários, o festival contará com feira de artesanato, oficinas formativas, exposição fotográfica, painéis com ativistas, cozinha show, desfile de moda artesanal e shows culturais .

Para o presidente da Federação Indígena das Nações Pataxó e Tupinambá do Extremo Sul da Bahia (FINPAT), Kâhu Pataxó, a construção do Fabi é desafiadora.

"É necessário construir um evento do tamanho dos povos indígenas da Bahia, demarcar o espaço e fazer com que o Fabi entre no calendário anual”, explicou.

Valorização do artesanato ancestral

O evento é construído de forma coletiva e será realizado em um território simbólico da resistência dos povos originários, valorizando o artesanato ancestral e outros saberes tradicionais, como a medicina e a gastronomia.

O superintendente de Economia Solidária e Cooperativismo da Setre, Wenceslau Júnior, ressalta o papel dos Centros Públicos de Economia Solidária (Cesol) no apoio aos empreendimentos indígenas, especialmente no extremo sul do estado.

“Somente o Cesol Costa do Descobrimento, por exemplo, atende atualmente 56 empreendimentos indígenas, que atuam em cerca de 25 comunidades da região, evidenciando o impacto direto dessas políticas públicas”, elenca.