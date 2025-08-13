Procissões, samba e artesanato: Cachoeira celebra Festa da Boa Morte

Missa da Dormição de Nossa Senhora - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Com mais de 200 anos de história, começou nesta quarta-feira, 13, na cidade histórica de Cachoeira, no recôncavo baiano, a Festa da Boa Morte. Todo ano, no mês de agosto, a festa une religiosidade e tradição popular em uma celebração afrobrasileira.

Organizada pela Irmandade da Nossa Senhora da Boa Morte, que conta apenas com a participação de mulheres negras, a comemoração ancestral tem tanto valor que é reconhecida como patrimônio cultural imaterial brasileiro.

A Irmandade secular tem suas raízes na devoção a Nossa Senhora da Boa Morte e Nossa Senhora da Glória, santas católicas, e também na ancestralidade do povo negro.

A programação começa nesta quarta com o dia dedicado às irmãs falecidas. As mulheres se vestem de branco e saem em procissão carregando a imagem postada sobre um andor, rumo à Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário.

Na quinta-feira, com a imagem de Nossa Senhora da Boa Morte, as irmãs saem da sede da Irmandade em procissão noturna. Carregam velas, entoam cânticos durante o cortejo e fazem menção à dormição de Nossa Senhora.

Em Salvador, a devoção à santa é registrada desde o séc. XIX, com a criação de uma Irmandade exclusivamente feminina, na Igreja da Barroquinha.

A transferência dessa Irmandade para a cidade de Cachoeira se deu por volta de 1820. A devoção surgiu vinculada a um pedido feito por africanas à Nossa Senhora da Boa Morte pelo fim da escravidão.

A festa da Boa Morte se prolonga até o domingo, com muito samba de roda e uma farta ceia durante os cinco dias.

Feira Artesanato na Festa da Boa Morte

O Artesanato da Bahia vai se somar à edição 2025. Um espaço para a atividade estará montado na praça Góes Calmon (praça do Faquir), entre os dias 14 e 16, das 14 às 20h.

Por lá, o público vai poder conhecer de perto e adquirir peças únicas feitas e comercializadas por artesãos e artesãs de Cachoeira e região circunvizinha. Os trabalhos valorizam a ancestralidade e a produção artesanal, com traços identitários quilombolas e indígenas.

A visitação é gratuita e aberta ao público

Programação completa da Festa da Boa Morte 2025

13/08 (terça-feira)

18h30 - Traslado da imagem de Nossa Senhora da Boa Morte, saindo da capela de Nossa Senhora D´Ajuda

19h - Missa de Réquiem pelas irmãs falecidas, na capela de Nossa Senhora da Boa Morte

21h - Ceia Branca na sede da Irmandade da Boa Morte

14/08 (quarta-feira)

19h - Missa da dormição de Nossa Senhora, na capela de Nossa Senhora da Boa Morte, seguida de uma procissão

15/08 (quinta-feira)

6h - Alvorada festiva

10h - Missa solene de Nossa Senhora da Glória, na Igreja Matriz do Rosário. Em seguida, procissão e a posse da comissão para o ano de 2025

12h - Tradicional valsa das irmãs

13h - Feijoada na sede da irmandade, seguida de samba de roda

16/08 (sexta-feira)

18h - Cozido, seguido de samba de roda no largo D´Ajuda

17/08 (sábado)

18h - Tradicional caruru e samba de roda no largo D´Ajuda