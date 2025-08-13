CENTENÁRIA
Procissões, samba e artesanato: Cachoeira celebra Festa da Boa Morte
Evento une religiosidade e tradição popular em uma celebração afrobrasileira
Por Redação
Com mais de 200 anos de história, começou nesta quarta-feira, 13, na cidade histórica de Cachoeira, no recôncavo baiano, a Festa da Boa Morte. Todo ano, no mês de agosto, a festa une religiosidade e tradição popular em uma celebração afrobrasileira.
Organizada pela Irmandade da Nossa Senhora da Boa Morte, que conta apenas com a participação de mulheres negras, a comemoração ancestral tem tanto valor que é reconhecida como patrimônio cultural imaterial brasileiro.
A Irmandade secular tem suas raízes na devoção a Nossa Senhora da Boa Morte e Nossa Senhora da Glória, santas católicas, e também na ancestralidade do povo negro.
A programação começa nesta quarta com o dia dedicado às irmãs falecidas. As mulheres se vestem de branco e saem em procissão carregando a imagem postada sobre um andor, rumo à Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário.
Na quinta-feira, com a imagem de Nossa Senhora da Boa Morte, as irmãs saem da sede da Irmandade em procissão noturna. Carregam velas, entoam cânticos durante o cortejo e fazem menção à dormição de Nossa Senhora.
Em Salvador, a devoção à santa é registrada desde o séc. XIX, com a criação de uma Irmandade exclusivamente feminina, na Igreja da Barroquinha.
A transferência dessa Irmandade para a cidade de Cachoeira se deu por volta de 1820. A devoção surgiu vinculada a um pedido feito por africanas à Nossa Senhora da Boa Morte pelo fim da escravidão.
A festa da Boa Morte se prolonga até o domingo, com muito samba de roda e uma farta ceia durante os cinco dias.
Feira Artesanato na Festa da Boa Morte
O Artesanato da Bahia vai se somar à edição 2025. Um espaço para a atividade estará montado na praça Góes Calmon (praça do Faquir), entre os dias 14 e 16, das 14 às 20h.
Por lá, o público vai poder conhecer de perto e adquirir peças únicas feitas e comercializadas por artesãos e artesãs de Cachoeira e região circunvizinha. Os trabalhos valorizam a ancestralidade e a produção artesanal, com traços identitários quilombolas e indígenas.
A visitação é gratuita e aberta ao público
Programação completa da Festa da Boa Morte 2025
13/08 (terça-feira)
18h30 - Traslado da imagem de Nossa Senhora da Boa Morte, saindo da capela de Nossa Senhora D´Ajuda
19h - Missa de Réquiem pelas irmãs falecidas, na capela de Nossa Senhora da Boa Morte
21h - Ceia Branca na sede da Irmandade da Boa Morte
14/08 (quarta-feira)
19h - Missa da dormição de Nossa Senhora, na capela de Nossa Senhora da Boa Morte, seguida de uma procissão
15/08 (quinta-feira)
6h - Alvorada festiva
10h - Missa solene de Nossa Senhora da Glória, na Igreja Matriz do Rosário. Em seguida, procissão e a posse da comissão para o ano de 2025
12h - Tradicional valsa das irmãs
13h - Feijoada na sede da irmandade, seguida de samba de roda
16/08 (sexta-feira)
18h - Cozido, seguido de samba de roda no largo D´Ajuda
17/08 (sábado)
18h - Tradicional caruru e samba de roda no largo D´Ajuda
