Festival literário da Chapada Diamantina discute futuro do planeta com arte

Tema será “Rios e Matas da Narrativa” - Foto: Divulgação

Maior e mais importante festa literária da região da Chapada Diamantina, a Fligê (Festival Literário de Mucugê) chega a sua oitava edição com uma programação vasta e variada, para toda a família.

Sob o tema “Rios e Matas da Narrativa”, a Fligê convoca autores, leitores, artistas e público em geral a refletirem sobre a natureza como personagem literária e sua relação com a crise climática, com a cultura e com as formas de imaginar futuros possíveis.

A abertura da Fligê será marcada pelo tradicional Cortejo Literário, que percorre as ruas de Mucugê na quarta-feira (13). Com batuques, cores e poesia, o cortejo reúne grupos culturais, estudantes, músicos e moradores, celebrando a literatura e a cultura popular.

Entre os grandes nomes na programação, destaque para os baianos Joselia Aguiar, biógrafa premiada de Jorge Amado, e Gildeci Leite, criador do conceito de “literatura de axé”, para discutir o lugar dos rios e das matas na obra do escritor baiano, em mesa nesta sexta-feira (15).

No sábado, 16 de agosto, a autora Micheliny Verunschk, que foi laureada com o Prêmio Jabuti pelo livro O Som do Rugido da Onça, participa da mesa “Ranger para conter”, sobre narrativas originárias e insurgentes.

Mais tarde, Eliane Marques, Nilton Milanez e Mariana Paim exploram as linhagens da escrita e as memórias naturais em suas produções literárias.

No domingo (17), a mesa “Eu, leitora” reúne pesquisadoras e escritoras para homenagear vozes literárias que ecoam a natureza em suas obras: Clarice Lispector, Conceição Evaristo, Itamar Vieira Junior, Guimarães Rosa, Euclides da Cunha, Nego Bispo, Carolina Maria de Jesus e Raquel de Queiroz.

Música na praça

A parte musical da Fligê não deixa por menos e oferece shows e concertos de qualidade e representatividade.

Os shows no palco principal incluem Vanessa da Mata, que participa da “Conversa & Canção” amanhã (14), e Tiganá Santana, que se apresenta no sábado (16).

Na sexta-feira (15), Marlua e convidados fazem um show em homenagem a Evandro Correia, seguido do DJ Roberto. No sábado (16), se apresentam no palco principal Bruno Lima, ao meio-dia, e o show Ligado em modo baiano, às 13h. No domingo (17), o palco recebe Tati Ramalho, Mulheres no Samba, o grupo Tambogê e também o Ballet da Chapada Diamantina.

O concerto da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) na Igreja Santa Isabel, no sábado (16), e a apresentação da Orquestra ARCOS no encerramento, no domingo (17), completam a programação.

Fligêzinha, números

Haverá ainda uma exposição (Palavra, o Grande Rio, com curadoria de Adriana Camargo) e um espetáculo teatral, As máquinas do mundo na paisagem diamantina, da Companhia de Teatro Mucugê, que será encenado na sexta-feira (15), trazendo temas urgentes.

As crianças evidentemente, não poderiam ficar de fora. A Fligêzinha, espaço dedicado às infâncias dentro da Fligê, acontece entre sexta-feira (15) e domingo (17), na Tenda das Infâncias, e traz uma programação especial voltada para crianças, com espetáculos, contações de histórias, quadrilhas, conversas literárias e teatro de fantoches.

O espaço também contará com momentos de mediação de leitura e atividades que celebram as ancestralidades e a cultura popular.

Com uma programação extensa, que reúne literatura, música, artes cênicas, manifestações populares e atividades para todas as idades, o evento receberá, no total, 37 atividades literárias, que reúnem 55 participantes nas rodas e bate-papos, entre escritores, pesquisadores e profissionais da área cultural.

Já a programação musical da Fligê 2025 é marcada por uma diversidade de gêneros e estilos, com um total de 12 apresentações musicais, divididas entre concertos e shows.

A Fligê foi contemplada no Edital de Apoio às Festas, Feiras e Festivais Literários (n.º 01/2024), por meio do Programa Bahia Literária, com o apoio do Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria de Educação e da Secretaria de Cultura, via Fundação Pedro Calmon. O projeto conta ainda com o apoio cultural do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (IRDEB), vinculado à Secretaria de Educação do Estado da Bahia, por meio da Rádio Educadora FM e da TVE Bahia

8ª Fligê (Festival Literário de Mucugê) / A partir de hoje até domingo (17) / Nos espaços culturais, praças e ruas da cidade / Gratuito / Informações e programação completa: fligemucuge.com.br