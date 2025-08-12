Menu
VEM AÍ!

Musical de Gal Costa abre audições para atores de Salvador

Os diretores definirão os protagonistas da peça

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

12/08/2025 - 22:06 h
Gal Costa faleceu em 2022
Os fãs de Gal Costa já podem celebrar, pois o espetáculo musical biográfico sobre a vida da cantora já tem data de estreia. Com texto de Marilia Toledo e Emilio Boechat, a peça está prevista para estrear em março de 2026, em São Paulo, no 033 Rooftop, localizado no Complexo JK Iguatemi.

Cidade natal da artista, Salvador será a primeira capital que realizará as audições para definir os protagonistas da trama: Gal Costa, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Maria Bethânia. Os testes de elenco acontecem entre os dias 22 a 26 de setembro de 2025, no Espaço Cultural da Barroquinha.

A produção pretende buscar uma atriz soteropolitana para dar vida à Gal, que completaria 80 anos em 26 de setembro, último dia da audição. As inscrições seguem até 16 de agosto e as informações podem ser encontradas na página do Instagram do espetáculo: @omusicalgal.

O espetáculo tem idealização de Marilia Toledo e produção da Paris Cultural. A direção fica por conta da própria Marilia Toledo e Kleber Montanheiro, já a direção musical é com Daniel Rocha.

x