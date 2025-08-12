VEM AÍ!
Musical de Gal Costa abre audições para atores de Salvador
Os diretores definirão os protagonistas da peça
Por Franciely Gomes
Os fãs de Gal Costa já podem celebrar, pois o espetáculo musical biográfico sobre a vida da cantora já tem data de estreia. Com texto de Marilia Toledo e Emilio Boechat, a peça está prevista para estrear em março de 2026, em São Paulo, no 033 Rooftop, localizado no Complexo JK Iguatemi.
Cidade natal da artista, Salvador será a primeira capital que realizará as audições para definir os protagonistas da trama: Gal Costa, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Maria Bethânia. Os testes de elenco acontecem entre os dias 22 a 26 de setembro de 2025, no Espaço Cultural da Barroquinha.
A produção pretende buscar uma atriz soteropolitana para dar vida à Gal, que completaria 80 anos em 26 de setembro, último dia da audição. As inscrições seguem até 16 de agosto e as informações podem ser encontradas na página do Instagram do espetáculo: @omusicalgal.
O espetáculo tem idealização de Marilia Toledo e produção da Paris Cultural. A direção fica por conta da própria Marilia Toledo e Kleber Montanheiro, já a direção musical é com Daniel Rocha.
