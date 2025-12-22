Natal das Estrelas emociona Salvador e une música, solidariedade e grandes vozes

Concerto Natal das Estrelas lota a Concha Acústica - Foto: Iarla Queiroz / Ag A TARDE

A Concha Acústica do TCA foi tomada por emoção, música e solidariedade no domingo, 21, durante o Natal das Estrelas, concerto beneficente realizado pela Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) em apoio ao Hospital Martagão Gesteira, referência no atendimento pediátrico pelo SUS.

Sob regência do maestro Carlos Prazeres e direção musical compartilhada com o maestro e arranjador Luciano Calazans, o espetáculo reuniu artistas consagrados da música brasileira em uma noite marcada por afeto e compromisso social.

Apresentação uniu grandes artistas da música brasileira em apoio ao Hospital Martagão Gesteira | Foto: Iarla Queiroz / Ag A TARDE

Um encontro entre o clássico e o popular



A proposta do concerto foi construir pontes entre a música de concerto e a música popular brasileira, em clima natalino. O repertório transitou por clássicos da Broadway e obras do universo sinfônico, dialogando com canções conhecidas do público, reinterpretadas com arranjos orquestrais especialmente concebidos para a ocasião.

Dividido em dois momentos, o espetáculo começou com um bloco dedicado ao repertório clássico. Obras de compositores como Tchaikovsky e a presença dos negro spirituals deram o tom inicial da noite, conduzida com sensibilidade pela OSBA. Na sequência, a segunda parte trouxe a força da música popular, com artistas convidados acompanhados pela orquestra, sob arranjos assinados por Luciano Calazans.



espetáculo contou com obras de compositores como Tchaikovsky e a presença dos negro spirituals | Foto: Iarla Queiroz / Ag A TARDE

Grandes nomes no palco



O concerto contou com participações especiais de Ivete Sangalo, Margareth Menezes, Carlinhos Brown, Flávio Venturini, Alinne Rosa, Pedro Pondé e Taís Nader. Na parte lírica, integraram o espetáculo os intérpretes Geilson Santos, Lina Mendes e Santiago Villalba. Também fizeram parte da apresentação o Coral Vozes da Vida e o Corpo de Baile Sonho de Valsa, formado por jovens do bairro de São Caetano.

Apresentação uniu grandes artistas da música brasileira em apoio ao Hospital Martagão Gesteira | Foto: Iarla Queiroz / Ag A TARDE

Corpo de Baile Sonho de Valsa | Foto: Iarla Queiroz / Ag A TARDE

Um momento que tocou o público



Entre os momentos mais marcantes da noite, Ivete Sangalo emocionou o público ao cantar “Quem sabe isso quer dizer amor” em dueto com Margareth Menezes. Visivelmente tocada, a cantora viveu um instante de forte carga emocional, que se conectou ao espírito solidário do concerto e à atmosfera de acolhimento que tomou conta da plateia.

Ivete Sangalo - Grande cantora brasileira | Foto: Iarla Queiroz / Ag A TARDE

Música como instrumento de cuidado



Ministra da Cultura e uma das vozes presentes no espetáculo, Margareth Menezes destacou a importância da arte como aliada no cuidado com a saúde. Para ela, a música tem um papel fundamental no processo de conexão humana, tanto para quem produz quanto para quem recebe, criando pontes entre sensibilidades e sentimentos.

A artista também ressaltou o significado de participar do Natal das Estrelas, reunindo a OSBA, o Hospital Martagão Gesteira e diferentes artistas em torno de uma causa maior.

"60 anos dessa instituição, que é o Martagão, e que salva tantas vidas, e que a gente precisa cada vez mais estar mais unidos, realmente. Eu acho que a temática maravilhosa do Natal traz essa fraternidade", relatou.

Margareth Menezes - Ministra da Cultura e grande artista brasileira | Foto: Iarla Queiroz / Ag A TARDE

Mais que um concerto



Além de um espetáculo musical, o Natal das Estrelas teve como missão contribuir para a arrecadação de recursos destinados ao Hospital Martagão Gesteira, que completa 60 anos em 2025 e enfrenta desafios ligados ao financiamento e à manutenção de seus serviços. Em Salvador, a noite confirmou o poder da arte de mobilizar, emocionar e transformar.