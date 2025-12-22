MÚSICA
Natal das Estrelas emociona Salvador e une música, solidariedade e grandes vozes
Concerto beneficente da OSBA lota a Concha Acústica e reforça apoio ao Hospital Martagão Gesteira
Por Iarla Queiroz
A Concha Acústica do TCA foi tomada por emoção, música e solidariedade no domingo, 21, durante o Natal das Estrelas, concerto beneficente realizado pela Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) em apoio ao Hospital Martagão Gesteira, referência no atendimento pediátrico pelo SUS.
Sob regência do maestro Carlos Prazeres e direção musical compartilhada com o maestro e arranjador Luciano Calazans, o espetáculo reuniu artistas consagrados da música brasileira em uma noite marcada por afeto e compromisso social.
Um encontro entre o clássico e o popular
A proposta do concerto foi construir pontes entre a música de concerto e a música popular brasileira, em clima natalino. O repertório transitou por clássicos da Broadway e obras do universo sinfônico, dialogando com canções conhecidas do público, reinterpretadas com arranjos orquestrais especialmente concebidos para a ocasião.
Dividido em dois momentos, o espetáculo começou com um bloco dedicado ao repertório clássico. Obras de compositores como Tchaikovsky e a presença dos negro spirituals deram o tom inicial da noite, conduzida com sensibilidade pela OSBA. Na sequência, a segunda parte trouxe a força da música popular, com artistas convidados acompanhados pela orquestra, sob arranjos assinados por Luciano Calazans.
Grandes nomes no palco
O concerto contou com participações especiais de Ivete Sangalo, Margareth Menezes, Carlinhos Brown, Flávio Venturini, Alinne Rosa, Pedro Pondé e Taís Nader. Na parte lírica, integraram o espetáculo os intérpretes Geilson Santos, Lina Mendes e Santiago Villalba. Também fizeram parte da apresentação o Coral Vozes da Vida e o Corpo de Baile Sonho de Valsa, formado por jovens do bairro de São Caetano.
Um momento que tocou o público
Entre os momentos mais marcantes da noite, Ivete Sangalo emocionou o público ao cantar “Quem sabe isso quer dizer amor” em dueto com Margareth Menezes. Visivelmente tocada, a cantora viveu um instante de forte carga emocional, que se conectou ao espírito solidário do concerto e à atmosfera de acolhimento que tomou conta da plateia.
Música como instrumento de cuidado
Ministra da Cultura e uma das vozes presentes no espetáculo, Margareth Menezes destacou a importância da arte como aliada no cuidado com a saúde. Para ela, a música tem um papel fundamental no processo de conexão humana, tanto para quem produz quanto para quem recebe, criando pontes entre sensibilidades e sentimentos.
A artista também ressaltou o significado de participar do Natal das Estrelas, reunindo a OSBA, o Hospital Martagão Gesteira e diferentes artistas em torno de uma causa maior.
"60 anos dessa instituição, que é o Martagão, e que salva tantas vidas, e que a gente precisa cada vez mais estar mais unidos, realmente. Eu acho que a temática maravilhosa do Natal traz essa fraternidade", relatou.
Mais que um concerto
Além de um espetáculo musical, o Natal das Estrelas teve como missão contribuir para a arrecadação de recursos destinados ao Hospital Martagão Gesteira, que completa 60 anos em 2025 e enfrenta desafios ligados ao financiamento e à manutenção de seus serviços. Em Salvador, a noite confirmou o poder da arte de mobilizar, emocionar e transformar.
