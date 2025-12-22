Menu
MÚSICA
MÚSICA

Natal das Estrelas emociona Salvador e une música, solidariedade e grandes vozes

Concerto beneficente da OSBA lota a Concha Acústica e reforça apoio ao Hospital Martagão Gesteira

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

22/12/2025 - 9:01 h
Concerto Natal das Estrelas lota a Concha Acústica
Concerto Natal das Estrelas lota a Concha Acústica -

A Concha Acústica do TCA foi tomada por emoção, música e solidariedade no domingo, 21, durante o Natal das Estrelas, concerto beneficente realizado pela Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) em apoio ao Hospital Martagão Gesteira, referência no atendimento pediátrico pelo SUS.

Sob regência do maestro Carlos Prazeres e direção musical compartilhada com o maestro e arranjador Luciano Calazans, o espetáculo reuniu artistas consagrados da música brasileira em uma noite marcada por afeto e compromisso social.

Apresentação uniu grandes artistas da música brasileira em apoio ao Hospital Martagão Gesteira
Apresentação uniu grandes artistas da música brasileira em apoio ao Hospital Martagão Gesteira | Foto: Iarla Queiroz / Ag A TARDE

Um encontro entre o clássico e o popular

A proposta do concerto foi construir pontes entre a música de concerto e a música popular brasileira, em clima natalino. O repertório transitou por clássicos da Broadway e obras do universo sinfônico, dialogando com canções conhecidas do público, reinterpretadas com arranjos orquestrais especialmente concebidos para a ocasião.

Vídeo: Ivete surge emocionada ao cantar música romântica após separação
Herdeiro do trio elétrico enfrenta doença rara e família pede ajuda
Ivete fala de Preta Gil e emociona após show de Gil em Salvador
Marcante! Gil, Ivete, Daniela e Brown cantam em último show na Bahia

Dividido em dois momentos, o espetáculo começou com um bloco dedicado ao repertório clássico. Obras de compositores como Tchaikovsky e a presença dos negro spirituals deram o tom inicial da noite, conduzida com sensibilidade pela OSBA. Na sequência, a segunda parte trouxe a força da música popular, com artistas convidados acompanhados pela orquestra, sob arranjos assinados por Luciano Calazans.

espetáculo contou com obras de compositores como Tchaikovsky e a presença dos negro spirituals
espetáculo contou com obras de compositores como Tchaikovsky e a presença dos negro spirituals | Foto: Iarla Queiroz / Ag A TARDE

Grandes nomes no palco

O concerto contou com participações especiais de Ivete Sangalo, Margareth Menezes, Carlinhos Brown, Flávio Venturini, Alinne Rosa, Pedro Pondé e Taís Nader. Na parte lírica, integraram o espetáculo os intérpretes Geilson Santos, Lina Mendes e Santiago Villalba. Também fizeram parte da apresentação o Coral Vozes da Vida e o Corpo de Baile Sonho de Valsa, formado por jovens do bairro de São Caetano.

Apresentação uniu grandes artistas da música brasileira em apoio ao Hospital Martagão Gesteira
Apresentação uniu grandes artistas da música brasileira em apoio ao Hospital Martagão Gesteira | Foto: Iarla Queiroz / Ag A TARDE
Corpo de Baile Sonho de Valsa
Corpo de Baile Sonho de Valsa | Foto: Iarla Queiroz / Ag A TARDE

Um momento que tocou o público

Entre os momentos mais marcantes da noite, Ivete Sangalo emocionou o público ao cantar “Quem sabe isso quer dizer amor” em dueto com Margareth Menezes. Visivelmente tocada, a cantora viveu um instante de forte carga emocional, que se conectou ao espírito solidário do concerto e à atmosfera de acolhimento que tomou conta da plateia.

Ivete Sangalo - Grande cantora brasileira
Ivete Sangalo - Grande cantora brasileira | Foto: Iarla Queiroz / Ag A TARDE

Música como instrumento de cuidado

Ministra da Cultura e uma das vozes presentes no espetáculo, Margareth Menezes destacou a importância da arte como aliada no cuidado com a saúde. Para ela, a música tem um papel fundamental no processo de conexão humana, tanto para quem produz quanto para quem recebe, criando pontes entre sensibilidades e sentimentos.

A artista também ressaltou o significado de participar do Natal das Estrelas, reunindo a OSBA, o Hospital Martagão Gesteira e diferentes artistas em torno de uma causa maior.

"60 anos dessa instituição, que é o Martagão, e que salva tantas vidas, e que a gente precisa cada vez mais estar mais unidos, realmente. Eu acho que a temática maravilhosa do Natal traz essa fraternidade", relatou.

Margareth Menezes - Ministra da Cultura e grande artista brasileira
Margareth Menezes - Ministra da Cultura e grande artista brasileira | Foto: Iarla Queiroz / Ag A TARDE

Mais que um concerto

Além de um espetáculo musical, o Natal das Estrelas teve como missão contribuir para a arrecadação de recursos destinados ao Hospital Martagão Gesteira, que completa 60 anos em 2025 e enfrenta desafios ligados ao financiamento e à manutenção de seus serviços. Em Salvador, a noite confirmou o poder da arte de mobilizar, emocionar e transformar.

x