Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LUTO

Morre cantor ícone do funk aos 47 anos em São Paulo

Informação foi confirmada pela família do artista

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

11/03/2026 - 14:57 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
MC Danilo Boladão
MC Danilo Boladão -

O cantor Danilo Mariano Leão Laureano, conhecido como MC Danilo Boladão, morreu na madrugada desta terça-feira, 11, aos 47 anos, em Santos, no litoral sul de São Paulo, após sofrer três paradas cardiorrespiratórias. A informação foi confirmada pela família do artista.

Danilo ficou conhecido por ser um dos ícones do funk na Baixada Santista no final dos anos 1990. Ao longo de mais de 30 anos de carreira, o MC lançou sucessos como “Tempo Louco” e “Eu Tô Ligado”.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Quanto um artista ganha com música no Spotify? Números surpreendem
Diogo Nogueira celebra 20 anos de carreira com turnê em Salvador
Bruno Magnata abre o jogo sobre sair da La Fúria e seguir carreira solo

Boladão tinha diabetes

Em 2005, o cantor recebeu o diagnóstico de diabetes tipo 1. Desde então, há cerca de 20 anos, ele enfrentava complicações causadas pela doença.

Em 2017, o artista precisou amputar dois dedos do pé direito e, posteriormente, um terceiro dedo. Já em 2021, perdeu parte do calcanhar esquerdo devido às complicações. Em 2024, ele também teve o dedão amputado.

Nas redes sociais, amigos, fãs e internautas prestaram homenagens ao artista.“Relíquia do funk e um cara sensacional. Tive o prazer de conhecê-lo e de ter uma amizade com ele. Descanse em paz, irmão”, escreveu um amigo.

Outro internauta lamentou a morte: “Triste notícia. Adorava esse cara. Vamos lembrar dele sempre, onde quer que esteja”. "Sem acreditar hoje estamos de luto por um grande Ícone da baixada santista muito triste receber essa notícia hoje", comentou um terceiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

morte de famosos São Paulo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
MC Danilo Boladão
Play

Pablo quebra o silêncio sobre 'plágio' de Bruno Mars: "Fiquei surpreso"

MC Danilo Boladão
Play

Bruno Mars plagiou música sucesso de Pablo? Saiba opiniões de especialistas

MC Danilo Boladão
Play

30 anos: vídeo mostra ‘premonição’ dos Mamonas Assassinas no dia da tragédia

MC Danilo Boladão
Play

Há 30 anos, Michael Jackson eternizava o Pelourinho em clipe histórico

x