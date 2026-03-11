Morre cantor ícone do funk aos 47 anos em São Paulo

MC Danilo Boladão - Foto: Reprodução| Redes sociais

O cantor Danilo Mariano Leão Laureano, conhecido como MC Danilo Boladão, morreu na madrugada desta terça-feira, 11, aos 47 anos, em Santos, no litoral sul de São Paulo, após sofrer três paradas cardiorrespiratórias. A informação foi confirmada pela família do artista.

Danilo ficou conhecido por ser um dos ícones do funk na Baixada Santista no final dos anos 1990. Ao longo de mais de 30 anos de carreira, o MC lançou sucessos como “Tempo Louco” e “Eu Tô Ligado”.

Boladão tinha diabetes

Em 2005, o cantor recebeu o diagnóstico de diabetes tipo 1. Desde então, há cerca de 20 anos, ele enfrentava complicações causadas pela doença.

Em 2017, o artista precisou amputar dois dedos do pé direito e, posteriormente, um terceiro dedo. Já em 2021, perdeu parte do calcanhar esquerdo devido às complicações. Em 2024, ele também teve o dedão amputado.

Nas redes sociais, amigos, fãs e internautas prestaram homenagens ao artista.“Relíquia do funk e um cara sensacional. Tive o prazer de conhecê-lo e de ter uma amizade com ele. Descanse em paz, irmão”, escreveu um amigo.

Outro internauta lamentou a morte: “Triste notícia. Adorava esse cara. Vamos lembrar dele sempre, onde quer que esteja”. "Sem acreditar hoje estamos de luto por um grande Ícone da baixada santista muito triste receber essa notícia hoje", comentou um terceiro.