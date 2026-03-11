Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MÚSICA

Diogo Nogueira celebra 20 anos de carreira com turnê em Salvador

A apresentação acontece na Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

11/03/2026 - 11:20 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
A apresentação está marcada para o dia 24 de abril de 2026
A apresentação está marcada para o dia 24 de abril de 2026 -

O cantor Diogo Nogueira traz a Salvador a turnê comemorativa “Infinito Samba”, espetáculo que celebra seus 20 anos de carreira e percorre diferentes fases de sua trajetória na música. A apresentação está marcada para o dia 24 de abril de 2026, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.

O projeto propõe um encontro entre a tradição do samba e novas possibilidades sonoras e visuais. No palco, o artista será acompanhado por sua banda e por uma grande orquestra, que apresentará arranjos inéditos pensados para dialogar com a emoção e a energia do gênero.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Considerado um dos principais nomes do samba contemporâneo, Diogo Nogueira construiu uma carreira marcada pela valorização do samba de raiz e pela conexão com novas gerações. Filho do sambista João Nogueira, o cantor consolidou sua identidade musical ao longo de duas décadas, unindo tradição, carisma e inovação.

O repertório da turnê reúne sucessos da carreira do artista, releituras que homenageiam suas influências e novas composições. O roteiro musical também inclui blocos dedicados a diferentes vertentes do samba, como canções românticas, gafieira e o clima de roda de samba das comunidades.

Além da proposta musical, o espetáculo aposta em uma experiência visual marcante. Cenografia, iluminação e figurinos foram concebidos para criar uma atmosfera imersiva, com destaque para a arquitetura de LED que compõe o cenário.

Leia Também:

Bruno Magnata abre o jogo sobre sair da La Fúria e seguir carreira solo
Samba do Chupito com Maíra Lins faz homenagem ao Dia da Mulher
Cantor Latino sofre acidente de ônibus a caminho de show

A direção artística da turnê é assinada por Rafael Dragaud, que destaca o caráter amplo do gênero. Segundo ele, o processo de escolha do repertório foi um mergulho histórico e emocional no universo do samba, capaz de dialogar com diferentes dimensões da cultura brasileira.

Serviço Infinito Samba:

  • Data: 24 de abril de 2026
  • Local: Concha Acústica
  • Endereço: Av. Alberto Pinto, 11 – Campo Grande
  • Horário (show): 19h
  • Horário (abertura da casa): 17h
  • Classificação: 14 anos.
  • Ingressos: https://bileto.sympla.com.br/event/114439/d/355514/s/2398809

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

diogo nogueira samba show ao vivo teatro castro alves

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A apresentação está marcada para o dia 24 de abril de 2026
Play

Pablo quebra o silêncio sobre 'plágio' de Bruno Mars: "Fiquei surpreso"

A apresentação está marcada para o dia 24 de abril de 2026
Play

Bruno Mars plagiou música sucesso de Pablo? Saiba opiniões de especialistas

A apresentação está marcada para o dia 24 de abril de 2026
Play

30 anos: vídeo mostra ‘premonição’ dos Mamonas Assassinas no dia da tragédia

A apresentação está marcada para o dia 24 de abril de 2026
Play

Há 30 anos, Michael Jackson eternizava o Pelourinho em clipe histórico

x