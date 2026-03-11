Diogo Nogueira celebra 20 anos de carreira com turnê em Salvador

A apresentação está marcada para o dia 24 de abril de 2026 - Foto: Priscila Prade/ Divulgação

O cantor Diogo Nogueira traz a Salvador a turnê comemorativa “Infinito Samba”, espetáculo que celebra seus 20 anos de carreira e percorre diferentes fases de sua trajetória na música. A apresentação está marcada para o dia 24 de abril de 2026, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.

O projeto propõe um encontro entre a tradição do samba e novas possibilidades sonoras e visuais. No palco, o artista será acompanhado por sua banda e por uma grande orquestra, que apresentará arranjos inéditos pensados para dialogar com a emoção e a energia do gênero.

Considerado um dos principais nomes do samba contemporâneo, Diogo Nogueira construiu uma carreira marcada pela valorização do samba de raiz e pela conexão com novas gerações. Filho do sambista João Nogueira, o cantor consolidou sua identidade musical ao longo de duas décadas, unindo tradição, carisma e inovação.

O repertório da turnê reúne sucessos da carreira do artista, releituras que homenageiam suas influências e novas composições. O roteiro musical também inclui blocos dedicados a diferentes vertentes do samba, como canções românticas, gafieira e o clima de roda de samba das comunidades.

Além da proposta musical, o espetáculo aposta em uma experiência visual marcante. Cenografia, iluminação e figurinos foram concebidos para criar uma atmosfera imersiva, com destaque para a arquitetura de LED que compõe o cenário.

A direção artística da turnê é assinada por Rafael Dragaud, que destaca o caráter amplo do gênero. Segundo ele, o processo de escolha do repertório foi um mergulho histórico e emocional no universo do samba, capaz de dialogar com diferentes dimensões da cultura brasileira.

Serviço Infinito Samba: