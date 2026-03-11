MÚSICA
Diogo Nogueira celebra 20 anos de carreira com turnê em Salvador
A apresentação acontece na Concha Acústica do Teatro Castro Alves
Por Victoria Isabel
Siga o A TARDE no Google
O cantor Diogo Nogueira traz a Salvador a turnê comemorativa “Infinito Samba”, espetáculo que celebra seus 20 anos de carreira e percorre diferentes fases de sua trajetória na música. A apresentação está marcada para o dia 24 de abril de 2026, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.
O projeto propõe um encontro entre a tradição do samba e novas possibilidades sonoras e visuais. No palco, o artista será acompanhado por sua banda e por uma grande orquestra, que apresentará arranjos inéditos pensados para dialogar com a emoção e a energia do gênero.
Considerado um dos principais nomes do samba contemporâneo, Diogo Nogueira construiu uma carreira marcada pela valorização do samba de raiz e pela conexão com novas gerações. Filho do sambista João Nogueira, o cantor consolidou sua identidade musical ao longo de duas décadas, unindo tradição, carisma e inovação.
O repertório da turnê reúne sucessos da carreira do artista, releituras que homenageiam suas influências e novas composições. O roteiro musical também inclui blocos dedicados a diferentes vertentes do samba, como canções românticas, gafieira e o clima de roda de samba das comunidades.
Além da proposta musical, o espetáculo aposta em uma experiência visual marcante. Cenografia, iluminação e figurinos foram concebidos para criar uma atmosfera imersiva, com destaque para a arquitetura de LED que compõe o cenário.
Leia Também:
A direção artística da turnê é assinada por Rafael Dragaud, que destaca o caráter amplo do gênero. Segundo ele, o processo de escolha do repertório foi um mergulho histórico e emocional no universo do samba, capaz de dialogar com diferentes dimensões da cultura brasileira.
Serviço Infinito Samba:
- Data: 24 de abril de 2026
- Local: Concha Acústica
- Endereço: Av. Alberto Pinto, 11 – Campo Grande
- Horário (show): 19h
- Horário (abertura da casa): 17h
- Classificação: 14 anos.
- Ingressos: https://bileto.sympla.com.br/event/114439/d/355514/s/2398809
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes