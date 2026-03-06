Menu
MÚSICA
MÚSICA

Samba do Chupito com Maíra Lins faz homenagem ao Dia da Mulher

Programação especial da casa no Rio Vermelho celebra a presença feminina

Redação

Por Redação

06/03/2026 - 17:23 h

A cantora Maíra Lins
A cantora Maíra Lins

Depois de uma semana dedicada à potência feminina na música e na cena cultural da cidade, o Chupito, no Rio Vermelho, encerra neste domingo, 8, a programação especial do Dia da Mulher com o Samba do Chupito, comandado pela cantora Maíra Lins. A casa abre excepcionalmente das 16h às 22h, e o show acontece das 17h às 20h, transformando o fim de tarde em um encontro de música e celebração.

Ao lado de convidadas da cena baiana, Maíra conduz uma roda de samba que deve reunir público, artistas e frequentadores em um clima de troca, característica do espaço desde sua reabertura no bairro.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Para marcar a data, o bar também lança o drink Mona Crespa, criado especialmente para a ocasião. A receita leva rum infusionado em amendoim, xarope artesanal de coco, limão e leite de aveia. No domingo, a bebida será vendida por R$ 26.

A programação começou na quarta-feira com o Karaokê das Minas, quando o microfone ficou livre e a primeira música cantada por cada participante garantia um chupito do dia. Na quinta-feira, a Quinta da Playlist – Juke-Box do DJ abriu espaço para DJs ocuparem a cabine e compartilharem sons, com destaque para a presença feminina.

A agenda continua nesta sexta-feira, 7, com a festa Karmaleoa, a partir das 23h, e no sábado, 8, com Libreana no comando do som, preparando o público para o encontro de domingo.

Chupito Dia da Mulher Samba do Chupito

