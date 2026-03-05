Menu
ENTENDA

Saiba quando a frente fria atinge a Bahia com força acima do normal

Massa de ar polar e ciclone extratropical mudam o tempo no estado em março

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

05/03/2026 - 21:44 h

Vista da chuva em Salvador da Baia de Todos dos Santos
Vista da chuva em Salvador da Baia de Todos dos Santos -

Prepare-se para uma mudança brusca nas condições meteorológicas. Segundo o Climatempo, uma nova frente fria avança pelo Brasil e deve atingir a Bahia na segunda semana de março. O fenômeno chama a atenção dos especialistas por apresentar uma "força acima do normal" para este período do ano.

O sistema atingirá primeiro o Sul e o Sudeste, trazendo riscos de chuvas fortes para o Rio de Janeiro e São Paulo. Na Bahia, a previsão indica que a frente fria chegue na próxima quarta-feira, 11, afetando inicialmente as cidades localizadas na região Sul do estado.

O fenômeno será impulsionado por uma combinação de ventos em níveis elevados e uma grande infiltração de umidade. Essa dinâmica arrastará a instabilidade do Sudeste diretamente para os municípios baianos, resultando em aumento de nebulosidade e queda nas temperaturas.

Fique atento ao ciclone extratropical e ao mar agitado

Esta frente fria está associada a um ciclone extratropical que se deslocará em alto-mar. Embora o núcleo do sistema permaneça distante da costa, seus ventos intensos terão impacto direto no litoral brasileiro, deixando o mar muito agitado por vários dias consecutivos.

Leia Também:

Prefeita de Cachoeira decreta estado de emergência devido às fortes chuvas
“Bala na Polícia”: jovens são detidos por pichar muros com siglas de facção na Bahia
Prefeito utilizava fotografia pessoal em carnês do IPTU

Além da agitação marítima, o ciclone transporta uma massa de ar frio de origem polar. A presença desse ar gelado é pouco comum em março, prometendo chuvas constantes, especialmente nas áreas costeiras, e ventos persistentes que devem ser monitorados por navegantes e moradores.

Saiba como se prevenir contra as chuvas fortes

A previsão de chuva forte exige atenção redobrada em áreas de risco. O sistema meteorológico reforça que a combinação de umidade polar com o ciclone pode gerar acumulados significativos em curto período, afetando a rotina urbana e as atividades de lazer nas praias baianas.

O acompanhamento em tempo real das atualizações meteorológicas é fundamental para garantir a segurança. Com o mar agitado e a ventania prevista, recomenda-se cautela em esportes náuticos e atenção aos avisos emitidos pela Marinha e órgãos de Defesa Civil durante a passagem do fenômeno.

