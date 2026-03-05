Prefeita de Cachoeira decreta estado de emergência devido às fortes chuvas

Siga o A TARDE no Google

Desde a última segunda-feira, 2, o município de Cachoeira, localizado no Recôncavo Baiano, vem sendo atingido por fortes chuvas que têm causado diversos transtornos à população, deixando dezenas de famílias diretamente afetadas.

Diante dessa situação, a prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga (PT), assinou um decreto de situação de emergência para acelerar o apoio e assegurar assistência imediata. Também foi cancelada a celebração do 189º aniversário da cidade devido aos impactos provocados pelas chuvas.

A medida, com base na Lei Federal nº 12.608/2012, autoriza a mobilização dos órgãos municipais, a atuação da Defesa Civil e a realização de campanhas de arrecadação para apoiar as famílias afetadas.

| Foto: Divulgação

De acordo com a gestão municipal, a prioridade é oferecer assistência social às famílias do município. Segundo Eliana Gonzaga, “são trabalhadores e trabalhadoras que, de uma hora para outra, precisaram lidar com perdas e incertezas. Como prefeita, minha prioridade é estar presente, agir com rapidez e garantir que ninguém fique desamparado.”

“Seguimos nas ruas, acompanhando tudo de perto. Cachoeira é forte e vamos superar esse momento juntos, com união, fé e coragem”, completou a prefeita.