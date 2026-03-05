Ministro aposta em legado para fortalecer vitória de Lula

Político descartou ainda candidatura ao governo do Ceará - Foto: Tarcísio Boquady | MinC

Presente em agenda em Salvador, nesta quinta-feira, 5, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT) minimizou os riscos de uma possível derrota do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de outubro.

O político também descartou uma candidatura ao governo do Ceará.

Camilo afirmou acreditar que as pesquisas mostram recortes de momento, e que pontuou que a tendência, na sua avaliação, é de que os trabalhos apresentados por Lula e pelo atual governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), fortaleçam suas respectivas candidaturas.

"Pesquisa é o retrato do momento, e ali tem vários indivíduos de pesquisa", iniciou Camilo, que continuou.

"Elmano começou a eleição no Ceará, ele era o último lugar. O adversário tinha 48% e ele tinha 4%. Ele ganhou a eleição no primeiro turno. Pesquisa é o retrato do momento. No momento da eleição, a gente vai mostrar e comparar o que foi feito.É a mesma coisa a eleição do presidente Lula", completou.

Críticas a Bolsonaro

Camilo Santana aproveitou ainda para tecer críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro e ao seu governo, apontando um possível desmonte na educação.

Vamos mostrar o que foi feito nesses quatro anos. Que está a léguas de distância do governo passado. Do ponto de vista da educação, qual foi a política nacional do governo passado? Desmonte, destruição da educação, inclusive das nossas universidades. O pior orçamento da história foi do governo passado", disparou o ministro, que completou.

"Então, esse é um governo que não olha a cara de qual é o partido que e o prefeito, a prefeita, é um governo que seleciona critérios técnicos, que tem feito um alto volume de investimentos da história", defendeu o ministro da Educação.