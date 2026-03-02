Menu
BRASIL

Caso petróleo seja confirmado, agricultor do Ceará não poderá vender; entenda

ANP inicia investigação sobre a descoberta e deve acionar órgão ambiental responsável

Luan Julião

Por Luan Julião

02/03/2026 - 16:01 h

Legislação brasileira impede proprietário de explorar ou comercializar o recurso
Legislação brasileira impede proprietário de explorar ou comercializar o recurso

Um agricultor de Tabuleiro do Norte, no sertão cearense, aguarda há meses uma resposta oficial sobre a substância negra encontrada ao perfurar um poço em busca de água. O material, possivelmente petróleo, foi localizado na localidade de Sítio Santo Estevão, região do Vale do Jaguaribe, próxima à divisa com o Rio Grande do Norte e à Bacia Potiguar.

O achado foi registrado em novembro de 2024, na localidade de Sítio Santo Estevão, situada no Vale do Jaguaribe, na divisa com o Rio Grande do Norte, próxima à Bacia Potiguar. Apesar da descoberta de petróleo, isso não assegura que a exploração da região seja viável ou economicamente rentável.

Mesmo que a presença de petróleo seja confirmada, Sidrônio Moreira, dono da propriedade, não terá direito de explorar ou comercializar o recurso, já que, no Brasil, todas as riquezas do subsolo pertencem à União.

Testes laboratoriais

Amostras do líquido foram analisadas pelo engenheiro químico Adriano Lima, do Instituto Federal do Ceará (IFCE), com o apoio de pesquisadores da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa), em Mossoró (RN). Os resultados indicaram que a substância possui características físico-químicas muito próximas ao petróleo encontrado em jazidas do Rio Grande do Norte, incluindo densidade, viscosidade, cor e odor.

Apesar disso, os especialistas ressaltam que a presença de hidrocarbonetos não confirma oficialmente a existência de uma jazida nem garante que a exploração seja economicamente viável. Ainda não há informações sobre a quantidade ou a qualidade do material.

Procedimento da ANP

A família de Sidrônio e o IFCE comunicaram a descoberta à Agência Nacional do Petróleo e Gás (ANP) em julho de 2025, mas só receberam resposta em fevereiro deste ano. A agência informou que abriu procedimento administrativo para investigar o caso e que irá contatar o órgão ambiental responsável, sem detalhar quais medidas serão tomadas.

Caso seja confirmada a existência de petróleo, a ANP realiza estudos sobre a área e divide a região em blocos de exploração, que são leiloados para empresas interessadas. No entanto, o processo completo — da confirmação à obtenção de licenças ambientais e instalação de operações — pode levar anos.

Além disso, nem todas as áreas liberadas atraem investidores, devido a fatores como tamanho da jazida, dificuldade de extração, custos de operação ou baixa qualidade do petróleo, que exige refino mais caro.

Agência Nacional do Petróleo Análise Química de Hidrocarbonetos Exploração de Recursos Naturais Petróleo no Ceará Sítio Santo Estevão Vale do Jaguaribe

x